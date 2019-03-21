ЦИК отказался дать Павлу Грудинину мандат депутата

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Экс-кандидат в президенты Павел Грудинин не закрыл вовремя свои иностранные счета, поэтому не может быть депутатом. По этой причине ему отказано в передаче мандата покойного нобелевского лауреата Жореса Алферова. Решение принято большинством голосов, поддержку Грудинину оказал всего один член ЦИК, передает ТАСС.

«Человек, имеющий иностранные счета на момент регистрации кандидатом, депутатом быть не может», — сказал первый зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев.

Обсуждение передачи мандата бывшему кандидату в президенты вызвало споры в избирательной комиссии. Николай Булаев, который вел заседание (глава комиссии Элла Памфилова в отпуске), отметил, что Грудинин при регистрации написал в ЦИК, что не имеет загрансчетов, и комиссия зарегистрировала его, потому что не могла это проверить. «После проверки ФНС мы получили информацию о незакрытых счетах. Он (Грудинин) будет в Госдуме, но на второй день вы должны будете его изгнать», — приводит его слова РБК.

Член ЦИК от КПРФ Евгений Колюшин, выступая по вопросу о передаче мандата, заявил, что Булаев предложил вернуться «на три года назад», к вопросу о регистрации Павла Грудинина в федеральном списке кандидатов от партии. По словам Колюшина, Булаев настаивает на том, чтобы не регистрировать Грудинина депутатом, он раздал членам ЦИК прокурорское представление о лишении Грудинина мандата депутата подмосковного города Видное. Ситуация с Видным, не имеет никакого отношения к делу и оспорена в суде, заявил член ЦИК от КПРФ.

Речь идет о закрытии зарубежных счетов, но даже нарушение этого правила не ведет к «лишению пассивного избирательного права», подчеркнул Колюшин. Если ему следовать, то лишить мандатов придется большинство депутатов, считает член ЦИК.

Ранее РБК со ссылкой на источники писал, что передачу мандата Грудинину не поддержал Кремль. Для решения не регистрировать Грудинина депутатом Госдумы были возможны два варианта: что ЦИК после голосования за передачу мандата Грудинину по тем или иным причинам не зарегистрирует его депутатом или что до голосования о передаче мандата дело вообще не дойдет в результате проверки документов, поданных КПРФ.

Накануне голосования в КПРФ заявляли, что считают, что в случае отказа Грудинину обратятся в Верховный суд. «У нас не выборы, а передача мандата. В данном случае по закону ЦИК не принимает решение», — говорила юрист КПРФ Ирина Филатова.

В президиуме ЦК КПРФ ранее решили, что депутатский мандат нобелевского лауреата Жореса Алферова, который скончался 1 марта на 89-м году жизни, должен перейти гендиректору «Совхоза имени Ленина» Павлу Грудинину. Глава партии Геннадий Зюганов пояснил, что для КПРФ важно, чтобы на место гения с мировым именем, «пришел человек, которого знает страна».

В КПРФ отмечали также, что Грудинин «выполнил поручение партии и сходил на президентские выборы», где «миллионы граждан активно голосовали за него».