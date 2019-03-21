МЧС признало адекватными действия пожарных при тушении ТЦ «Зимняя вишня»

19:08

С момента трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове прошел почти год. За это время МЧС проанализировало действия пожарных при тушении здания и признало их адекватными.

Пожарные, ликвидировавшие в марте прошлого года возгорание в торговом центре «Зимняя вишня», работали адекватно сложившейся ситуации. К таким выводам пришли в МЧС после анализа действий специалистов. Их итоги озвучил замдиректора департамента пожарно-спасательных сил и специальных формирований МЧС Сергей Сивенков, которого процитировал ТАСС.

«За этот год сделан анализ по действиям наших сотрудников при тушении пожара в „Зимней вишне“. В той ситуации, в которой они оказались, пожарные действовали соответственно ситуации», — уточнил Сивенков.

В МЧС подчеркнули, что на данный момент под следствием находятся два сотрудника пожарной службы. Оценивать их поведение как профессионалов должны следователи.

После трагедии в «Зимней вишне» МЧС, добавил Сергей Сивенков, в разы увеличилась численность дежурных караулов. Чаще стали проводиться и тактические занятия в зданиях с массовым пребыванием людей.

Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Огонь, возникший на последнем этаже торгового центра, моментально распространился. Погибли 60 человек, среди которых было 37 детей.

После случившегося возбудили уголовное дело, фигурантами по которому сейчас проходят 15 человек. Обвинения в том числе предъявлены начальнику караула пожарно-спасательной части № 2 Сергею Генину и руководителю службы пожаротушения первого отряда ФПС по Кемеровской области Андрею Бурсину. Первого обвиняют в халатности, второго — в нарушении боевого устава и требований безопасности при тушении пожара.