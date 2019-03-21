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Госдума объявила о санкциях властей Украины в отношении Вячеслава Володина

09:34 21.03.2019
Вячеслав Володин
Фото с сайта 24smi.org
Сюжет: Ситуация вокруг Крыма

Украина ввела санкции в отношении председателя Госдумы Вячеслава Володина, сообщается на официальной странице Госдумы в Facebook.

В Госдуме предположили, что это связано с его высказываниями и в связи с работой Госдумы по вопросу анализа нанесенного Украиной экономического ущерба Крыму.

"По мнению депутатов, внесение председателя ГД в санкционный список связано с его высказываниями и в связи с принятым сегодня Государственной Думой решением о создании рабочей группы, которая должна будет провести анализ нанесенного Украиной экономического ущерба Крыму и Севастополю за 23 года", - говорится в сообщении.

Группа по вопросу анализа ущерба Крыму со стороны Украины была сформирована в минувшую среду, 20 марта, по предложению Володина. Возглавил рабочую группу первый вице-спикер Иван Мельников (КПРФ).

Депутаты должны оценить ущерб, нанесенный Украиной Крыму во время нахождения региона в составе Украины с декабря 1991 года по март 2014 года.

Идею подобного анализа Володин озвучил 15 марта. "Украина обошлась с Крымом очень и очень непорядочно: нарушены основополагающие права граждан, право на язык, право на образование на своем родном языке, разрушила экономику Крыма и Севастополя; фактически аннексия", - заявил он.

Накануне президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) от 19 марта "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкций)", в том числе относительно руководителей Совета Федерации и депутатов Государственной Думы РФ.

По данным пресс-служба СНБО, по инициативе кабинета министров Украины, Службы безопасности Украины и Национального банка Украины в настоящее время санкции введены в отношении 294 юридических и 848 физических лиц.

Темы: Крым, Отношения России и Украины, Экономические санкции и эмбарго, Государственная Дума РФ, Ситуация вокруг Крыма
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Комментарии читателей
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21.03.2019, 14:15
Гость: Титус

А сколько было всего желающих?
21.03.2019, 11:52
Гость: Титус

- Петро! На помощь! Я медведя поймал!
- Так тащи его сюда!
- Не могу! Он не пускает!
21.03.2019, 11:16
Гость: давно

пора было
Все комментарии (6)
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