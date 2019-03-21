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Bloomberg узнал о проработке сценария оставления Путина у власти

13:17 21.03.2019
Фото с сайта kremlin.ru
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В президентской администрации рассматриваются различные варианты, которые позволят Владимиру Путину остаться у власти как можно дольше, сообщили Bloomberg три источника, близкие к Кремлю.

Один из сценариев предполагает «создание нового государства путем объединения с Белоруссией», новую страну возглавит Путин, что позволит ему обойти конституционные ограничения по количеству президентских сроков.

Политолог и бывший сотрудник администрации президента Андрей Колядин сказал агентству, что в Кремле «активно обсуждали» и сценарий, схожий с тем, что сейчас происходит в Казахстане. Москва будет следить за тем, насколько Нурсултан Назарбаев после отставки с поста президента Казахстана сможет контролировать ситуацию и как будет распределено влияние в новой конфигурации, сказал главный редактор сайта Московского центра Карнеги Александр Баунов.

В декабре 2018 года президент Белоруссии Александр Лукашенко на пресс-конференции сказал, что Москва под предлогом «глубокой интеграции» хочет включить страну в состав России. «А некоторые прямо говорят: мы готовы, чтобы вы шестью областями вошли в состав Российской Федерации», — приводит его слова РБК.

Однако посол России в Минске Михаил Бабич 1 марта сказал, что таких предложений не было и что Москва выступает за развитие Союзного государства России и Белоруссии.

 

Темы: Президент России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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21.03.2019, 18:55
Гость: Татьяна Алексеевна

СЕ ля ви...
21.03.2019, 18:54
Гость: Татьяна Алексеевна

Мальчики,что ВНИЗУ отписались,ПРИВЕТ!
И "*" появился... Из отпуска? Как отдохнул?
Как же у вас всех зудеть в одной точке начинает после моих постов!
Душа радовается!
21.03.2019, 18:39
Гость: Да, уж...

Не бросай товарища в бидэ.
Все комментарии (46)
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