«В системе что-то сломалось». Новые лица «губернаторопада»

Нынешний призыв более опытных, но все же малознакомых для регионов политиков, демонстрирует тенденцию назначения исполнителей, подконтрольных условному «политбюро»

Фото с сайта kremlin.ru

По состоянию на 21 марта произошли отставки в пяти российских регионах: ушли губернаторы Челябинской области Борис Дубровский, Оренбургской области Юрий Берг, Мурманской области Марина Ковтун, в отставку отправлены главы республик Алтай и Калмыкии Александр Бердников и Алексей Орлов.

Последние два считаются старожилами в губернаторском корпусе, Бердников возглавлял регион 13 лет, Орлов отработал на посту два срока подряд. Оба руководителя доставляли немало головной боли Администрации президента, прежде всего из-за коррупционных скандалов внутри команд, Бердников вообще на последнем сроке запомнился жителям тем, что постоянно тасовал кадры в собственной команде. Чиновников администрации губернатора многие просто не успевали запомнить, столь стремительно они приходили и уходили со своих постов.

У губернатора Южного Урала, отработавшего всего один пятилетний срок, ситуация выглядит еще плачевнее. Наблюдатели говорят, что ни о какой добровольной отставке в случае Дубровского речи не идет, его именно что "попросили" с поста после заседания коллегии Генпрокуратуры. В ходе которой были якобы озвучены нелицеприятные факты по материалам расследования ФАС России о сговоре компаний губернатора и дорожников.

В пользу этой версии говорит даже тот факт, что назначенный врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер первым делом уволил министра дорожного строительства Дмитрия Микулика. Официальная причина – "утрата доверия", чтобы ни стояло за этой формулировкой. Микулика называют в числе самых доверенных лиц экс-губернатора, он как раз по должности был связан с дорожными работами, заключением контрактов, финансами. Короче говоря, в деле "Южуралмоста", выступавшего подрядчиком на строительстве и ремонте дорог, вполне себе может последовать продолжение. В каком формате и кто может заинтересовать правоохранительные органы, вопрос открытый.

Но в этой связи интереснее логика самих назначений того или иного кандидата в проблемные регионы (а то, что все субъекты были в числе проблемных для Кремля, сомневаться не приходится).

Несмотря на попытки убеждения, что якобы назначенцы в Челябинскую область (Алексей Текслер), республику Алтай (Олег Хорохордин) и даже Бату Хасикова в Калмыкию связаны с регионами, на самом деле все они – чужаки и классические "варяги".

Текслер имеет отношение к Челябинской области лишь потому, что 40 лет назад родился в ней. Весь его жизненный и профессиональный путь был связан с другим регионом, как известно, он работал на "Норильском никеле", какое-то время возглавлял администрацию города, затем перешел на работу в федеральное ведомство. Примерно такой же бэкграунд у Хорохордина – кроме того, что он родился в этих местах, фактически всю жизнь его мало что связывало с регионом. В котором, кстати, отметим, традиционно сильны настроения по поводу особой "алтайской идентичности" и т.д., проще говоря, чужаков здесь не любят и не приветствуют.

Один из самых известных в республике калмыков – Хасиков – как ни странно, также не укоренен в регионе. Местные отмечают, что Бату Хасиков, сделавший блестящую карьеру на профессиональном бойцовском ринге, не имеет реальной поддержки в калмыцких улусах. Его любят, обожают, это есть, но реально москвич Хасиков является для республики если не "чужим", то и точно не "своим". Такая вот странная позиция.

Некоторые наблюдатели видят будущие проблемы у врио губернатора, связанные с отсутствием хоть какого-то опыта реальной хозяйственной работы. Согласитесь, что должность в Совете Федерации носит все-таки больше декоративный характер, должность советника главы Росмолодежи также не предполагает обширных познаний в экономике и политических раскладах.

Кстати, Бату Хасиков и его промоутерская кампания оказались связанными с скандальным бизнесом основателей группы "Сумма", сегодня, напомним, один из братьев – Зиявутдин Магомедов - ожидает итогов расследования уголовного дела в СИЗО. Разумеется, лично к Хасикову это все имеет опосредованное отношение, мало ли с кем по бизнес-делам и проектам приходится контактировать человеку? Известна также неприятная история с защитой диссертации Хасиковым, кажется, по политологии, которую не утвердил ВАК – из-за наличия больших кусков плагиата. Впрочем, положа руку на сердце, у нас у каждого второго чиновника имеется непонятно как и где "состряпанная" диссертация и даже не одна, была такая мода в свое время…

Что уж говорить про Дениса Паслера в Оренбуржье и Андрея Чибиса в Мурманской области. Эти регионы для них абсолютно новые и незнакомые и очевидно достались им в силу того, что так "легли карты" на самом верху, в результате противостояния определенных элитных групп и борьбы за лакомые места.

Денис Паслер, получивший назначение в Оренбургскую область, считается ставленником олигарха Виктора Вексельберга. Уроженец Североуралська, долгое время работал в Свердловской области, но в 2016 году, после усиливавшихся слухов о том, что он и стоящие за ним бизнес-группы рассматривают перспективы продвижения его на губернаторское кресло, Паслер был уволен, его должность сокращена (губернатор Евгений Куйвашев забрал его функционал себе), а он впоследствии, в 2017 году, занял пост руководителя "Т-Плюс".

Существует новый тренд в назначении врио губернаторов, тренд, который пришел на смену традиции отправлять в регионы пресловутых "молодых технократов". Очевидно, что конец ей наступил после волны антисоциальных высказываний чиновников вроде "по качану" и "государство не просило рожать", обваливающих и без того падающие рейтинги власти, и после провальных выборов в сентябре 2018 года. Наши эксперты и политологи справедливо указывают, что ни Текслера, ни Хорохордина точно нельзя записать в "молодые технократы". Это чиновники федерального уровня, с хорошим послужным списком, как правило возглавлявшие либо подразделения крупных компаний, либо делавшие карьеру на муниципальной и госслужбе. Хасиков, кстати, исключение в этом смысле, а вот к трактовке его назначения мы вернемся позже.

Политолог Александр Кынев утверждает, что в "системе назначения губернаторов что-то сломалось".

"Раньше была некая целостность — назначали условных технократов, сейчас все выглядит результатом лоббизма", — говорит он. При этом в регионах к назначенцам стали относиться более критично, но в "Администрации президента этого не замечают", цитирует "Коммерсант" Кынева. Политолог утверждает, что как раз фамилия Хасикова как сменщика главы Калмыкии вообще изначально не звучала и выглядит его перемещение на пост руководителя республики как результат "некоего компромисса". Или даже прямого лоббирования неизвестных заинтересованных сил.

Не соглашается с такой логикой экс-сотрудник Администрации президента, политолог Олег Матвейчев. Он указывает, что в механизме отбора, а тем более назначения на посты в губерниях за последние годы ничего не поменялось.

"Вы поймите, что назначения получают люди, прошедшие серьезные тесты, им приходилось в ходе тестирования отвечать на кучу разных вопросов, включая провокационные. Те, кто успешно сдал этот "экзамен", зачисляется в кадровый резерв. При чем вообще "молодые" или "пожилые" технократы, такой критерий вообще никогда не рассматривался как главный", – замечает Матвейчев.

Назначение же в регионы людей со стороны также находится в парадигме замены руководителей на местах.

"Во-первых, тот же Хорохордин всегда позиционировался и рассматривался как сибиряк, с корнями в местной жизни, так что его нельзя рассматривать как "варяга". Что же касается формирования у новых назначенцев собственных команд, вообще не вижу проблемы в этом. Кадровая скамейка того же конкурса "Лидеры России" чрезвычайно велика, выбирай кандидатов и работай. В чем проблема?" — рассказывает собеседник.

Более того, по его словам, сегодня наметился скорее другой тренд – на госслужбу стараются брать не по принципу "свой-чужой", а исходя из критериев эффективности и успешности конкретного кандидата. Иногда человек со стороны полезнее на посту руководителя региона, чем человек, связанный с местными элитами и ФПГ (Финансово-промышленная группа. - Прим.ред.).

"Возьмем ту же Челябинскую область, думаю, в какой-то степени новому врио губернатора Текслеру будет легче работать, так как он прямо, вроде бы, не связан ни с одним кланом, ни с одной ФПГ. На первых порах это поможет избежать противостояния и внутриэлитных конфликтов. Область перенасыщена разными ФПГ со своими собственными интересами, тут и "Магнитогорский металлургический комбинат", и "Русская медная компания", и "Трансмашхолдинг" и у всех, повторяю, собственные эгоистические интересы", – говорит Матвейчев.

Впрочем, и прошлый призыв молодых технократов, и нынешний – более опытных, но все же малознакомых для регионов политиков – демонстрируют тенденцию назначения в первую очередь исполнителей, полностью подконтрольных условному "политбюро". Кремль не может не учитывать приближающийся транзит власти и не назначает на ключевые должности опытных и харизматичных политиков, чтобы не допустить новую волну "парада суверенитетов". Но очевидным стало и то, что "озеленение" губернаторского корпуса уже принесло с собой девальвацию статуса федеральной власти среди населения.