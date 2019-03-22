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ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа

11:22 22.03.2019
Стоп-кадр из видео

ФСБ России проводит обыски в Липецке, Санкт-Петербурге и Москве по уголовному делу о хищении средств гособоронзаказа, сообщает ТАСС со сылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно со следственным департаментом МВД России и УЭБиПК ГУ МВД России по Москве в рамках уголовного дела, возбужденного следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Москве по признакам ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), реализуются следственные действия в городах Липецке, Санкт-Петербурге и Москве. Изымаются документация, носители информации, иные предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела", - отметили в ЦОС.

Уголовное дело возбуждено "по фактам хищений представителями группы станкостроительных предприятий Липецкой области средств федерального бюджета, выделенных в рамках реализации государственного оборонного заказа, а также федеральных целевых программ по поддержке оборонно-промышленного комплекса и промышленности".

В ФСБ не сообщили о сумме и обстоятельствах хищения. На распространенной ЦОС ФСБ видеозаписи видно, как оперативные сотрудники ФСБ пришли в Липецкое станкостроительное предприятие.

Темы: Борьба с коррупцией в России, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ)
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Комментарии читателей
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22.03.2019, 12:53
Гость: Ося

Квалифицировать как диверсию и государственную измену.
22.03.2019, 12:29
Гость: Макар

Ну вот, уже опять украли...
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