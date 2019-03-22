Главу Росгеологии отправили в отставку

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Глава "Росгеологии" Роман Панов отправлен в отставку, пишет РИА Новости со ссылкой на заместителя министра экономического развития Оксану Тарасенко.

"Поступила директива правительства, Росимущество выпустило распоряжение", — сказала Тарасенко.

Тарасенко в Минэкономразвития курирует деятельность Росимущества.

В январе "Росгеология" расторгла контракт с первым заместителем генерального директора Русланом Горрингом в связи с нарушением кодекса корпоративной этики холдинга. Ранее в соцсетях появилось видео с Горрингом, на котором он во время компьютерной игры употреблял нецензурные слова, а также рассказывал об интимных взаимоотношениях с подчиненными и прочих вещах, касающихся исполнения им своих рабочих обязанностей.

Глава Минприроды после этого распорядился провести в "Росгеологии" проверку финансово-хозяйственной деятельности, а также топ-менеджмента компании.