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Главу Росгеологии отправили в отставку

08:13 22.03.2019
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Глава "Росгеологии" Роман Панов отправлен в отставку, пишет РИА Новости со ссылкой на заместителя министра экономического развития Оксану Тарасенко.

"Поступила директива правительства, Росимущество выпустило распоряжение", — сказала Тарасенко.

Тарасенко в Минэкономразвития курирует деятельность Росимущества.

В январе "Росгеология" расторгла контракт с первым заместителем генерального директора Русланом Горрингом в связи с нарушением кодекса корпоративной этики холдинга. Ранее в соцсетях появилось видео с Горрингом, на котором он во время компьютерной игры употреблял нецензурные слова, а также рассказывал об интимных взаимоотношениях с подчиненными и прочих вещах, касающихся исполнения им своих рабочих обязанностей.

Глава Минприроды после этого распорядился провести в "Росгеологии" проверку финансово-хозяйственной деятельности, а также топ-менеджмента компании.

Темы: Отставки и назначения в мире бизнеса
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Комментарии читателей
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22.03.2019, 10:45
Гость: Гоша

Однако. "А вы друзья (либерасты Путинско-Медведевской олигархическо-буржуазной власти) как не садитесь все в управленцы не годитесь".
22.03.2019, 09:54
Гость: про отставку

Неужели теперь большие начальники за действия подчиненных отвечать будут.А до этого Сердюков,Громов,Медведев не знали чем занимаются их подчиненные,соответственно Васильева,Кузнецов,Улюкаев.
22.03.2019, 09:50
Гость: сф.............

сф -это вообще что-то непонятное, трамплинчик туда-сюда (в губернаторство, к примеру).
Скоро всё русское население изживут с таким количеством (однотипных и мизерных по размеру!) представителей национальных округов.
И вообще.
Пусть рассмотрят тему:
Средняя Азия, Кавказ в смеси с киргизией и т.п.(бурятия) заселили (и размножились) в своё время Китай (Японию, Кореи) или наоборот.
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