Роскомнадзор потратит 25 млн рублей на контроль поисковиков и VPN‐сервисов

12:45

Роскомнадзор всерьез взялся за любителей обходить блокировки с помощью анонимайзеров. Ведомство заказало разработку системы, которая будет контролировать работу VPN-сервисов и поисковиков.

Тендер Роскомнадзора уже размещен на сайте госзакупок. Начальная стоимость контракта составляет 25 миллионов рублей. Победителя торгов выберут 8 апреля, а создать систему должны будут уже к декабрю этого года.

Речь идет о разработке автоматизированной системы, которая позволит вести мониторинг — блокируются ли запрещенные в России сайты поисковиками, виртуальными частными сетями (VPN), прокси-серверами и анонимайзерами. Как пояснили в ведомстве, такое техническое новшество снизит затраты на круглосуточный контроль поисковых систем и позволит разгрузить сотрудников Роскомнадзора.

На данный момент работники ведомства по запросу проверяют вручную, есть ли запрещенный контент в выдаче поисковика. Представитель Rocket VPN сообщил в комментарии РБК, что анонсированная система вряд ли принесет ощутимый результат, поскольку у VPN-провайдеров нет постоянных серверов, а все время отслеживать каждый сервер технически невозможно.

С ноября 2017 года VPN-сервисы и анонимайзеры обязаны ограничивать доступ пользователям к запрещенным в России сайтам. Это требование теперь прописано в законе «Об информации, информационных технологиях и защите информации».