]]> ]]>
Главная В России Новости

Роскомнадзор потратит 25 млн рублей на контроль поисковиков и VPN‐сервисов

12:45 22.03.2019
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com
Материалы по теме:

Роскомнадзор всерьез взялся за любителей обходить блокировки с помощью анонимайзеров. Ведомство заказало разработку системы, которая будет контролировать работу VPN-сервисов и поисковиков.

Тендер Роскомнадзора уже размещен на сайте госзакупок. Начальная стоимость контракта составляет 25 миллионов рублей. Победителя торгов выберут 8 апреля, а создать систему должны будут уже к декабрю этого года.

Речь идет о разработке автоматизированной системы, которая позволит вести мониторинг — блокируются ли запрещенные в России сайты поисковиками, виртуальными частными сетями (VPN), прокси-серверами и анонимайзерами. Как пояснили в ведомстве, такое техническое новшество снизит затраты на круглосуточный контроль поисковых систем и позволит разгрузить сотрудников Роскомнадзора.

На данный момент работники ведомства по запросу проверяют вручную, есть ли запрещенный контент в выдаче поисковика. Представитель Rocket VPN сообщил в комментарии РБК, что анонсированная система вряд ли принесет ощутимый результат, поскольку у VPN-провайдеров нет постоянных серверов, а все время отслеживать каждый сервер технически невозможно.

С ноября 2017 года VPN-сервисы и анонимайзеры обязаны ограничивать доступ пользователям к запрещенным в России сайтам. Это требование теперь прописано в законе «Об информации, информационных технологиях и защите информации».

Темы: Интернет в России, Интернет и сети, Роскомнадзор
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
22.03.2019, 17:11
Гость: Шило

Работа проведена большая, средств потраченно много. - годовой отчет пред.колхоза о проделанной работе.
22.03.2019, 16:51
Гость: Лучше бы

фабрику по пошиву труселей на эти деньги построили-польза какая то была бы для страны.
...правда там не "освоишь" ни чего не делая,а это не подходит поднимателям с колен и борцунам с мировым терроризЬмом.
22.03.2019, 16:47
Гость: Ага

Хорошая попытка построить еще один забор с колючей проволокой вокруг цифрового концлагеря, но когда за дело берутся рьяные клоуны и гуманитарии из Роскомнадзора - это вызывает гомерический хохот...
Все комментарии (4)
]]>
]]>

xProduct()

]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.