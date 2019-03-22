Чубайс заявил о выполненной миссии «Роснано»

21:55

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс сообщил, что госкорпорация с 2007 года выплатила 132,4 млрд руб. налогов, вернув, таким образом, средства, выделенные на ее создание.

«С этого года все затраты государства на создание «Роснано» возвращены. То, ради чего нас создали, наша миссия полностью выполнена и будет выполняться», — цитирует Чубайса РБК.

По его словам, на конец 2018 года «Роснано» потратило 42,5 млрд руб. на предприятия, занимающиеся научно-исследовательскими и конструкторскими работами. При этом общий объем экспорта товаров и услуг компаний из портфеля «Роснано» в прошлом году составил 68 млрд руб.

«Роснано» было создано в 2011 году на основе реорганизованной Российской корпорации нанотехнологий («Роснанотех), которая существовала с 2007-го. На деятельность «Роснанотеха» в 2007–2008 годах выделили 130 млрд руб., а возглавил компанию Чубайс.

Сейчас в группу «Роснано» входят одноименное АО, которое занимается инвестированием, управляющая компания, работающая с активами и новыми инвестфондами, а также Фонд инфраструктурных и образовательных программ.

В 2013 году Счетная палата нашла в деятельности «Роснано» нарушения, после чего были возбуждены четыре уголовных дела о мошенничестве, злоупотреблении полномочиями и т.д. «Есть разные степени неэффективного использования, расхищения бюджетных средств — бывает 10%, бывает 20%. В случае с «Роснано» это близко к 100%», — говорила РБК депутат Оксана Дмитриева, один из инициаторов проверки госкорпорации.