Медведев поручил подготовить концепцию нового КоАП

10:41

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минюсту и Минэкономразвития до 1 июня подготовить концепцию нового кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП).

Соответствующее поручение содержится в протоколе заседания правительства от 21 марта.

"Минюсту России (министру Александру Коновалову) совместно с Минэкономразвития России (министру Максиму Орешкиным) и с участием заинтересованных органов государственной власти и экспертных организаций с целью актуализации и систематизации правового регулирования в области административной ответственности подготовить и до 1 июня 2019 года представить в правительство РФ концепцию нового кодекса Российской Федерации об административных правонарушения", - цитирует "Интерфакс" поручение главы правительства.

Вице-премьеру - руководителю аппарата правительства Российской Федерации Константину Чуйченко поручено обеспечить координацию данной работы.