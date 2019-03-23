]]> ]]>
Главная В России Новости

Медведев поручил подготовить концепцию нового КоАП

10:41 23.03.2019
Дмитрий Медведев © KM.RU, Алексей Белкин
Дмитрий Медведев © KM.RU, Алексей Белкин
Материалы по теме:

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минюсту и Минэкономразвития до 1 июня подготовить концепцию нового кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП).

Соответствующее поручение содержится в протоколе заседания правительства от 21 марта.

"Минюсту России (министру Александру Коновалову) совместно с Минэкономразвития России (министру Максиму Орешкиным) и с участием заинтересованных органов государственной власти и экспертных организаций с целью актуализации и систематизации правового регулирования в области административной ответственности подготовить и до 1 июня 2019 года представить в правительство РФ концепцию нового кодекса Российской Федерации об административных правонарушения", - цитирует "Интерфакс"  поручение главы правительства.

Вице-премьеру - руководителю аппарата правительства Российской Федерации Константину Чуйченко поручено обеспечить координацию данной работы.

Темы: Дмитрий Медведев
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
23.03.2019, 12:27
Гость: майк

Всех в вся штрафами обложить хочет
23.03.2019, 11:57
Гость: А

Что-то медведев зачастил с разными инициативами в последнее время. К ЧЕМУ БЫ ЭТО? Каждый день по несколько раз: медведев предложил это, медведев предложит то и т.п.
23.03.2019, 11:22
Гость: Главное

освободить от ответственности чиновников и бизнесменов, ворующих в силу непреодолимых обстоятельств.
Все комментарии (4)
]]>
]]>

xProduct()

]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.