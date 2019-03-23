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Российские Су-27 дважды сопроводили бомбардировщики США над Балтикой

15:28 23.03.2019
Су-27. Фото с сайта ru.wikipedia.org
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За последние сутки российские Су-27 дважды поднимались в воздух, чтобы сопроводить американские стратегические бомбардировщики B-52H над Балтийским морем, сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной России.

Отмечается, что истребители не допустили приближения иностранных бомбардировщиков к государственной границе.

По данным центра, с 14 марта самолеты стратегической авиации ВВС США выполнили уже семь полетов над Балтийским морем.

Минобороны РФ опубликовало видео, на котором показано сопровождение бомбардировщика США российскими Су-27.

Темы: Военная авиация в мире, Военная авиация РФ, Отношения России и США
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Комментарии читателей
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23.03.2019, 21:52
Гость: Хата Тама

Лазерной указкой показать пиндоскомим соколикам куда и как лететь потихонечку.
23.03.2019, 21:07
Гость: Александр1

А что нельзя было создать условия для сваливания В52 в штопор...
"Не виноватая Я,он сам ко мне прилетел!...
23.03.2019, 20:41
Гость: Чем гордится?

Вот если бы сбили по ошибке, а потом извинились, тогда да. А так..
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