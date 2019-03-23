Российские Су-27 дважды сопроводили бомбардировщики США над Балтикой

15:28

За последние сутки российские Су-27 дважды поднимались в воздух, чтобы сопроводить американские стратегические бомбардировщики B-52H над Балтийским морем, сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной России.

Отмечается, что истребители не допустили приближения иностранных бомбардировщиков к государственной границе.

По данным центра, с 14 марта самолеты стратегической авиации ВВС США выполнили уже семь полетов над Балтийским морем.

Минобороны РФ опубликовало видео, на котором показано сопровождение бомбардировщика США российскими Су-27.