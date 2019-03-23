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В Татарстане бюджетникам запретили заряжать телефоны на работе

14:28 23.03.2019

Руководителям муниципальных бюджетных учреждений в Балтасинском районе Татарстана разослали рекомендации «взять на особый контроль вопрос экономии электроэнергии» и «установить запрет на подключение зарядных устройств личных мобильных телефонов, смартфонов и электрических чайников в здании учреждения». Это касается в том числе школ и больниц. Чайники можно подключать только в помещениях для питания, отмечено в документе на бланке исполкома района, сообщает «Казанский репортер».

Подписан документ руководителем Балтасинского районного исполнительного комитета Айдаром Хайрутдиновым.

Также в каждом учреждении теперь будут вести журнал учета расхода электроэнергии. Как объяснила изданию KazanFirst начальник Управления образования Балтасинского района Алия Закиева, это делается ради безопасности. 

«Допустим есть необходимость зарядить телефон – это делается только в определенно установленных местах, потому что другие розетки могут быть задействованы в учебном процессе, и потом в перемену проветриваются кабинеты, получается есть риск потерять этот телефон. А если мы повсеместно будем пользоваться электрическими чайниками, то это будет увеличивать риск пожарной опасности. Поэтому эти меры в целях предупреждения», - сказала Алия Закиева. 

Темы: Татарстан
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Комментарии читателей
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23.03.2019, 23:23
Гость: ВВВ

Халява кончилась, теперь только за деньги! Скоро и пользование туалетом на работе вам объявят "услугой" и будете 13% от рыночной цены стоимости посещения сортира платить...
23.03.2019, 20:52
Гость: Александр1

Ум ограничен,дурь безгранична!
23.03.2019, 19:12
Гость: Ray Bloom

Заряжаю мобильник, планшет на работе, чайник кипячу тоже на работе и в термосе приношу домой. Аккумулятор от авто тоже заряжаю там. Авторучки, ластик, бумагу, скрепки, кнопки всё оттуда. Водичка из диспенсера, с работы,
ну и туалетная бумага тоже. Бензином бы ещё разжиться из Мерседеса начальника, да вот гад, замок на бензобак поставил.
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