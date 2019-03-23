В Татарстане бюджетникам запретили заряжать телефоны на работе

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Руководителям муниципальных бюджетных учреждений в Балтасинском районе Татарстана разослали рекомендации «взять на особый контроль вопрос экономии электроэнергии» и «установить запрет на подключение зарядных устройств личных мобильных телефонов, смартфонов и электрических чайников в здании учреждения». Это касается в том числе школ и больниц. Чайники можно подключать только в помещениях для питания, отмечено в документе на бланке исполкома района, сообщает «Казанский репортер».

Подписан документ руководителем Балтасинского районного исполнительного комитета Айдаром Хайрутдиновым.

Также в каждом учреждении теперь будут вести журнал учета расхода электроэнергии. Как объяснила изданию KazanFirst начальник Управления образования Балтасинского района Алия Закиева, это делается ради безопасности.

«Допустим есть необходимость зарядить телефон – это делается только в определенно установленных местах, потому что другие розетки могут быть задействованы в учебном процессе, и потом в перемену проветриваются кабинеты, получается есть риск потерять этот телефон. А если мы повсеместно будем пользоваться электрическими чайниками, то это будет увеличивать риск пожарной опасности. Поэтому эти меры в целях предупреждения», - сказала Алия Закиева.