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В Дагестане более 100 человек госпитализированы из-за отравления водой

18:13 24.03.2019
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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 Врачи оказывают всю необходимую помощь пострадавшим от кишечной инфекции в городе Хасавюрт. Они были госпитализированы после массового отравления водой.

"На данный момент в инфекционном стационаре Хасавюртовской ЦГБ находятся 104 человека, в том числе около 90 детей, попавших в больницу с признаками острой кишечной инфекции. Состояние всех госпитализированных врачи оценивают преимущественно как легкой степени тяжести", - рассказала "Интерфаксу" представитель Минздрава региона Залина Муртазалиева.

В свою очередь, информированный источник агентства сообщил, источником загрязнения воды могли стать незаконные скотомогильники, размытые рекой Акташ, из которой поступает питьевая вода населению города Хасавюрта.

Темы: Дагестан, Массовые отравления и проблема некачественных продуктов
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Комментарии читателей
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24.03.2019, 23:46
Гость: Ник16

Люди с Кавказа не понимают, что перед употреблением воды в пищу её надо кипятить?
Однако Пржевальский тоже попил водичку из речки вопреки своим же предписаниям, заразился брюшным тифом и умер.
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