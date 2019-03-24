В Дагестане более 100 человек госпитализированы из-за отравления водой

18:13

Врачи оказывают всю необходимую помощь пострадавшим от кишечной инфекции в городе Хасавюрт. Они были госпитализированы после массового отравления водой.

"На данный момент в инфекционном стационаре Хасавюртовской ЦГБ находятся 104 человека, в том числе около 90 детей, попавших в больницу с признаками острой кишечной инфекции. Состояние всех госпитализированных врачи оценивают преимущественно как легкой степени тяжести", - рассказала "Интерфаксу" представитель Минздрава региона Залина Муртазалиева.

В свою очередь, информированный источник агентства сообщил, источником загрязнения воды могли стать незаконные скотомогильники, размытые рекой Акташ, из которой поступает питьевая вода населению города Хасавюрта.