Новый скандал с Comedy Woman: кто оскорбил маршалов-героев

13:04

Внуки Героев СССР Ивана Баграмяна и Ивана Конева намерены обратиться в СК с жалобой на шоу Comedy Woman

По их мнению, участницы передачи позволили себе шутки, оскорбившие память тех, кто совершил подвиг во время Великой Отечественной войны.

Стоп-кадр из передачи на телеканале ТНТ

Резиденты юмористического шоу Comedy Woman оказались в центре очередного скандала, связанного с возмутившей общественность шуткой — на сей раз о Герое СССР Иване Коневе. По информации телеканала «360», недовольство вызвал ролик, на котором комедиантка Наталья Медведева рассказывает, как хоронила крысу между полководцем Коневым и народным комиссаром внутренних дел Советского Союза Николаем Ежовым.

По словам внука дважды Героя СССР Ивана Баграмяна, подобным поведением участницы передачи оскорбили память всех тех, кто совершил настоящий подвиг во время Великой Отечественной войны.

«Сценарист, который писал этот текст для актеров, он сам не владеет ситуацией, потому что могила наркома Ежова находится не в Кремлевской стене, а на Донском кладбище, где он был в свое время расстрелян. А те попытки повлиять и приписать попытки того, чего не было — оставим это на совести авторов сценария», — подчеркнул потомок маршала СССР.

Он также сообщил, что Фонд памяти полководцев Победы, включающий в себя более 60 семей командующих армией во время войны, пытается противостоять таким фальсификациям и дискредитации военных, участвовавших в боях, и поэтому намерен обратиться в Следственный комитет.

Немногим ранее — в конце февраля — внук советского генерала Дмитрия Карбышева, погибшего в результате жутких пыток в концлагере в 1945 году, обратился к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой возбудить уголовное дело против шоу Comedy Woman за шутку о своем знаменитом предке.

По словам родственника военачальника, шутки Comedy Woman содержат в себе «реабилитацию нацизма в сознании российской молодежи». Он также выразил мнение, что своими скетчами авторы шоу «отрицают результаты Нюрнбергского трибунала».

Поводом для масштабного скандала послужил номер, вышедший еще в 2013 году: одна из участниц программы — Екатерина Варнава — в его ходе произносит следующие слова: «Чувствуете? Прямо холодок по спине пробежал!», на что все та же Медведева ей отвечает: «Это замерзший дух генерала Карбышева! Он подошел к тебе сзади и приобнял».

Комментируя ситуацию в беседе с ФАН, внук Карбышева назвал сюжет «оскорблением и клеветой» в отношении деда.

«Я ничего от них [Comedy Woman — прим.ред.] не хочу, как суд решит, так и будет, если дело до него дойдет. Юристы увидели состав преступления. Следственный комитет проведет проверку, если ведомство сочтет, что иск имеет основание, то дело будет передано в суд», — сказал он.

Обрушился на комедианток среди прочих и режиссер Никита Михалков, назвавший участниц шоу «овцами».

«Ну, а когда это овцы из Comedy Woman шутят вот так? — обратился к зрителям кинематографист в рамках своей передачи. — Они сами понимают, что они говорят, о ком они говорят? Они на секунду могут себе представить — что это такое? На 40-градусном морозе стоять — обливаемым из шлангов ледяной водой? И превратиться в ледяной памятник самому себе... Генерал Карбышев — фантастическая личность».

Отметим, что позднее Медведева принесла публичные извинения за тот скетч. По словам артистки, на момент исполнения юмористического номера она была уверена, что персонаж с фамилией Карбышев является вымышленной личностью.

«Приношу свои глубокие извинения за номер в Comedy Woman 2013 года, где упоминалась фамилия великого генерала. На тот момент я искренне думала, что эта фамилия вымышленная. Искренне. Правда. Извините меня», — написала Наталья.

Актриса также добавила, что не имеет отношения к созданию скетча, сославшись на авторов программы, а также продюсеров. «Все актрисы (и это не секрет) подписывают контракт, по которому они произносят тот текст, который им выдают», — подчеркнула она.

Кроме того, Медведева посетовала, что во времена участия в проекте ей приходилось работать в бешеном режиме — учить по восемь номеров в день. Юмористка также отметила, что в случае непредвиденных обстоятельств шутки могли измениться «за минуту до съемки».

Автор: Антон Борисов