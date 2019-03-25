Год после «Зимней вишни»: 2 миллиарда компенсаций, 15 арестованных и надежда на новую жизнь

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Что изменилось за 12 месяцев после трагедии? ВИДЕО

25 марта навсегда останется в памяти жителей Кемерова днем большого горя. Год назад в крупном торговом центре «Зимняя вишня» случился пожар, который поначалу никто не воспринял всерьез. Однако уже через пару часов стало ясно, что в Кемерово пришла настоящая беда. Пожар был потушен только на следующий день - из огненной ловушки, в которую превратился четвертый этаж перестроенного торгового центра, не спаслись 60 человек, 37 из которых - дети.

© KM.RU, © РИА Новости Александр Кряжев

Через год, 25 марта, к месту, где произошла трагедия, с самого утра потянулись люди. Они несли цветы, игрушки, белые шары. И свои слезы - как признак того, что время не лечит и боль не утихла.

Иски к собственникам на 2 миллиарда рублей

Страшный пожар затронул едва ли не каждую семью в Кемерове. Кто-то в огне потерял близкого, друга, знакомого, кто-то лишился имущества, бизнеса, оставшись с большими кредитами и долгами. В огне погибли 200 животных из контактного зоопарка «Ребятам о зверятах», который располагался на третьем этаже «Зимней вишни». Всего потерпевшими по делу о пожаре были признаны более 450 человек, 84 из которых – родственники погибших.

Уже 28 марта пострадавшим начали выплачивать компенсации. Было решено, что за каждого погибшего семьи получат по 2 миллиона рублей из федерального и областного бюджетов, по 3 - от собственника «Зимней вишни» и по 2 миллиона - из средств, поступивших на специальный благотворительный счет. Помимо этого, по 1,15 миллиона рублей семьям погибших перечислил Красный Крест.

Также были предусмотрены выплаты пострадавшим во время пожара. Гражданам, получившим легкий вред здоровью, полагалась выплата в 400 тысяч, тяжкий вред - 800 тысяч рублей.

- На сегодняшний день государство в плане компенсационных выплат, которые полагаются гражданам со стороны как федеральных, так и региональных властей, все обязательства выполнило. Вопрос возмещения вреда со стороны виновников до настоящего времени не разрешен. Осложняется или объясняется ситуация тем, что никто не признает себя виновным, - сообщила адвокат, представляющая интересы потерпевшей стороны, Ирина Фаст.

Сейчас юристы и следователи помогают потерпевшим подготовить гражданские иски - общая сумма заявленных требований по возмещению причиненного пожаром вреда составляет более 2 миллиардов рублей.

В СИЗО два пожарных и охранник – что сделали не так?

Сразу после пожара следователи возбудили два уголовных дела. В рамках одного из них за халатность арестовали начальника караула пожарно-спасательной части № 2 Сергея Генина. Пожарного обвинили в том, что он не послушал очевидца и пошел к кинозалу, где находились дети, по дальней лестнице. Это направление пожарному указал охранник «Зимней вишни» Сергей Антюшин, которого также задержали и отправили в СИЗО. В итоге оказалось, что эвакуационный выход, ведущий к четвертому этажу, закрыт, и Генину пришлось вернуться. В итоге он потерял драгоценное время, которое мог потратить на спасение людей.

Позже был арестован еще один сотрудник МЧС - начальник службы пожаротушения 1-го кемеровского отряда противопожарной службы Андрей Бурсин. В день пожара Бурсин руководил тушением - следствие полагает, что он плохо организовал разведку и неправильно определил ранг пожара, что также повлекло за собой потерю времени. Расследование по Бурсину выделено в отдельное производство - сейчас пожарный знакомится с материалами дела. Расследование в отношении Сергея Генина также завершено. Суд продлил арест пожарным до 25 июня - этого времени им должно хватить для ознакомления со всеми томами уголовного дела.

Как живут родственники погибших

Не все семьи, которые потеряли в пожаре детей, смогли прийти 25 марта на место трагедии - боль не угасла и не уменьшилась ни на йоту. Но Игорь Востриков, у которого в кинозале остались трое детей, жена и сестра, смог. Кемеровчанин, невольно ставший символом трагедии, специально вернулся из Америки, по которой путешествовал несколько последних месяцев. Придя на место пожара, Игорь выразил надежду, что все виновные будут привлечены к ответственности. По его мнению, 15 человек, которые сейчас находятся в СИЗО, - лишь верхушка айсберга.

- В 2016 году Юлия Богданова пришла на этот пост (генеральный директор Кемеровского кондитерского комбината - предприятия-собственника «Зимней вишни»), к этому времени уже ничего не было: ни исправной пожарной сигнализации, ни средств. Она пришла и начала наводить порядок, сменила управляющих. Естественно, это не ее личное решение не выделять деньги на средства защиты. На сегодняшний день она покрывает истинных виновных, и я очень надеюсь, что она начнет говорить, - сказал кемеровчанин.

Игорь намерен построить в Кемерове детскую площадку, дальше восстанавливать душевное спокойствие и смириться с тем, что случилось. Он отметил, что пытается держаться бодрячком, жить на позитиве, думать о хорошем, занимается спортом. А еще - задумывается о семье.

Сбежавший в Европу 15-й фигурант

В годовщину трагедии стало известно, что пятнадцатый фигурант дела о пожаре в «Зимней вишне», задержан в Польше. Бывший генеральный директор Кемеровского кондитерского комбината Вячеслав Вишневский обвиняется в даче взятки (7 миллионов рублей) тогдашней начальнице Госстройнадзора Кузбасса Танзилии Комковой. В 2016 году Вишневский покинул территорию России и долгое время проживал в Испании. В ноябре 2018 года Центральный районный суд Кемерова арестовал бизнесмена заочно - его также объявили в международный розыск. Сейчас решается вопрос экстрадиции Вишневского на родину, где он будет заключен под стражу.

Что на месте «Зимней вишни» сейчас

Здание «Зимней вишни» признали опасным для окружающих - оно могло обрушиться в любой момент. В августе прошлого года, после того как здание исключили из числа вещественных доказательств, на территории велись активные работы по его сносу. 21 августа на месте трагедии остался пустырь, огороженный бетонным забором. После зимы на площадке начались строительные работы - уже к сентябрю здесь будет разбит сквер с музыкальными башнями, сценой, тихой и активной зонами. Один из объектов, который будет здесь установлен, - кованое вишневое дерево, созданное руками более 80 мастеров из разных городов России.

Автор - Екатерина Бормотова