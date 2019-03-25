Выдвинутая от ЛДПР домохозяйка стала мэром города в Иркутской области

12:09

Домохозяйка Анна Щекина, выдвинутая ЛДПР одержала досрочную победу на выборах мэра города Усть-Илимска в Иркутской области, пишет РБК.

По данным издания, она обошла своего ближайшего соперника, кандидата от "Единой России на 6,5%. Результаты голосования, состоявшегося 24 марта, размещены в системе ГАС "Выборы".

Согласно опубликованным данным, Щекина набрала 44% голосов — за нее проголосовали более 9 тыс. избирателей. На втором месте оказался кандидат от "Единой России" Сергей Зацепин, получивший 37,34% голосов (7,7 тыс. человек). Также в выборах приняли участие кандидат от "Справедливой России" Ирина Кондратьева (6,31%) и от "Городов России" Екатерина Сазонова (2%).

Представители ЛДПР отметили, что в интересах кандидата "Единой России" были сняты несколько других кандидатов. "Однако избиратели достойно отреагировали на эти попытки заставить их голосовать «как нужно»", — добавили они.

Отмечается, что победе Щекиной также поспособствовала поддержка бывшего мэра Усть-Илимска Анатолия Дубаса, чью кандидатуру от партии "Родина" сняли с выборов. Дубас пообещал, что в случае победы девушки, он станет ее первым заместителем.

Анне Щекиной 28 лет, родилась в Усть-Илимске. Она домохозяйка.

Ранее пост мэра Усть-Илимска занимал единоросс Вакиль Тулубаев, который подал в отставку 16 января по собственному желанию. Он объяснил это тем, что выполнил все задачи по выведению города из кризиса и решил выйти на пенсию. До этого депутаты гордумы два года подряд признавали работу администрации неудовлетворительной, а в декабре 2018 года фракция "Единой России" выступила с инициативой отправить Тулубаева в отставку.

Тулубаев в 2014 году был избран в городскую думу от партии "Единая Россия", в 2015 году отказался от депутатского мандата в связи с победой на выборах мэра. Два предыдущих мэра Усть-Илимска - Виктор Дорошок и Владимир Ташкинов - были осуждены, первый - за организацию убийства местного предпринимателя, второй - за получение взяток на 11 млн рублей.