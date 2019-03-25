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Выдвинутая от ЛДПР домохозяйка стала мэром города в Иркутской области

12:09 25.03.2019
Анна Щекина
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Домохозяйка Анна Щекина, выдвинутая ЛДПР одержала досрочную победу на выборах мэра города Усть-Илимска в Иркутской области, пишет РБК.

По данным издания, она обошла своего ближайшего соперника, кандидата от "Единой России на 6,5%. Результаты голосования, состоявшегося 24 марта, размещены в системе ГАС "Выборы".

Согласно опубликованным данным, Щекина набрала 44% голосов — за нее проголосовали более 9 тыс. избирателей. На втором месте оказался кандидат от "Единой России" Сергей Зацепин, получивший 37,34% голосов (7,7 тыс. человек). Также в выборах приняли участие кандидат от "Справедливой России" Ирина Кондратьева (6,31%) и от "Городов России" Екатерина Сазонова (2%).

Представители ЛДПР отметили, что в интересах кандидата "Единой России" были сняты несколько других кандидатов. "Однако избиратели достойно отреагировали на эти попытки заставить их голосовать «как нужно»", — добавили они.

Отмечается, что победе Щекиной также поспособствовала поддержка бывшего мэра Усть-Илимска Анатолия Дубаса, чью кандидатуру от партии "Родина" сняли с выборов. Дубас пообещал, что в случае победы девушки, он станет ее первым заместителем.

Анне Щекиной 28 лет, родилась в Усть-Илимске. Она домохозяйка.

Ранее пост мэра Усть-Илимска занимал единоросс Вакиль Тулубаев, который подал в отставку 16 января по собственному желанию. Он объяснил это тем, что выполнил все задачи по выведению города из кризиса и решил выйти на пенсию. До этого депутаты гордумы два года подряд признавали работу администрации неудовлетворительной, а в декабре 2018 года фракция "Единой России" выступила с инициативой отправить Тулубаева в отставку.

Тулубаев в 2014 году был избран в городскую думу от партии "Единая Россия", в 2015 году отказался от депутатского мандата в связи с победой на выборах мэра. Два предыдущих мэра Усть-Илимска - Виктор Дорошок и Владимир Ташкинов - были осуждены, первый - за организацию убийства местного предпринимателя, второй - за получение взяток на 11 млн рублей.

Темы: Иркутская область, Деятельность депутатов и выборных органов власти в России
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Комментарии читателей
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25.03.2019, 17:58
Гость: Loud Voice

Горбачев комбайнером не был. Не более чем шикльгрубер художником. Горбачев был партийным номенклатурщиком, вроде тех чиновников, что сейчас сидят в ЕдРе. А так да, ошибка вышла, все ошибаются. С Горбачевым пришли к развалу СССР, куда придем с Медведевым и Путиным?
25.03.2019, 17:13
Гость: Да он и не управляет!

Управляют экономикой, точнее грабежом страны из-за бугра те, кто получает выгоду от вывоза народного достояния - ресурсов, но предпочитает оставаться в тени. А эта кукла посажена для создания видимости суверенитета и полномочий у него только озвучить то, что ему сверху спустили.
25.03.2019, 17:13
Гость: Бтр

Давно пора называть вещи своими именами.
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