]]> ]]>
Главная В России Новости

Матвиенко предложила поручать заключенным выполнение госзаказов

23:21 25.03.2019
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
Материалы по теме:

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагает подумать о поиске альтернативных подходов к использованию труда осужденных.

"В целях обеспечения загрузки учреждений уголовно-исполнительной системы мне представляется возможным обсудить вопрос об обеспечении их государственными и муниципальными заказами", - сказала она на парламентских слушаниях в Совете Федерации в понедельник.

Валентина Матвиенко отметила, что законом о контрактной системе уже предусмотрены преференции для учреждений уголовно-исполнительной системы. При этом она подчеркнула, что должны строго соблюдаться условия безопасности труда заключенных.

"Это ни в коем случае не должно стать своего рода каторгой. Осужденные - это прежде всего наши сограждане, и условия их труда должны полностью отвечать соответствующим нормам трудового законодательства, конечно, с учетом особенностей их содержания", - цитирует Матвиенко "Интерфакс". По ее словам, заключенные должны быть обеспечены необходимой спецодеждой, индивидуальными средствами защиты и нормальным режимом труда.

Матвиенко отметила, что у Федеральной службы исполнения наказаний есть положительный опыт привлечения подопечных, например, к переработке твердых коммунальных отходов.

Позднее в ходе слушаний глава Федеральной службы исполнения наказаний Геннадий Корниенко заявил, что размещение государственных и коммерческих заказов на производственных мощностях ФСИН необходимо для привлечения большего числа осужденных к труду.

Темы: Федеральная служба исполнения наказаний России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
26.03.2019, 09:49
Гость: В2831

Предлагаю обе палаты Госдумы отправить на работу по выполнению Госзаказа. Вот это будет справедливо. Заодно и посмотрим на качество выполненных работ.
26.03.2019, 09:37
Гость: Контрразведчик

А почему бы и не вернуть "каторгу", например для предателей? Валя, молодца!
26.03.2019, 08:43
Гость: Монк, простой генерал от инфантерии

Молодец , Валя, о будущем своего сына беспокоится !
Все комментарии (17)
]]>
]]>

xProduct()

]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.