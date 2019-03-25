Матвиенко предложила поручать заключенным выполнение госзаказов

23:21

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагает подумать о поиске альтернативных подходов к использованию труда осужденных.

"В целях обеспечения загрузки учреждений уголовно-исполнительной системы мне представляется возможным обсудить вопрос об обеспечении их государственными и муниципальными заказами", - сказала она на парламентских слушаниях в Совете Федерации в понедельник.

Валентина Матвиенко отметила, что законом о контрактной системе уже предусмотрены преференции для учреждений уголовно-исполнительной системы. При этом она подчеркнула, что должны строго соблюдаться условия безопасности труда заключенных.

"Это ни в коем случае не должно стать своего рода каторгой. Осужденные - это прежде всего наши сограждане, и условия их труда должны полностью отвечать соответствующим нормам трудового законодательства, конечно, с учетом особенностей их содержания", - цитирует Матвиенко "Интерфакс". По ее словам, заключенные должны быть обеспечены необходимой спецодеждой, индивидуальными средствами защиты и нормальным режимом труда.

Матвиенко отметила, что у Федеральной службы исполнения наказаний есть положительный опыт привлечения подопечных, например, к переработке твердых коммунальных отходов.

Позднее в ходе слушаний глава Федеральной службы исполнения наказаний Геннадий Корниенко заявил, что размещение государственных и коммерческих заказов на производственных мощностях ФСИН необходимо для привлечения большего числа осужденных к труду.