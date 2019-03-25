Суд постановил снести крупный ТЦ по иску «Газпрома» и «Транснефти»

12:05

Компанию «Лидком Инвестментс Лимитед», владеющую торгово-развлекательным комплексом в Ржавках, обязали снести «Зеленопарк» из-за близости к газо- и нефтепроводу.

Такое решение принял Арбитражный суд Московской области по иску компаний «Транснефть-Верхняя Волга» и «Газпром трансгаз Москва». Соответчиком выступал «Ашан».

Отмечается, что иск был подан еще в день открытия торгового комплекса - 22 декабря 2015 года, а рассмотрение дела заняло больше трех лет.

Истцы указывали, что «Зеленопарк» построен на небезопасном расстоянии от трех действующих газопроводов (диаметром 700, 800 и 1000 мм с рабочим давлением 5,4 МПа) и нефтепродуктопровода, в связи с чем торговый центр следует признать самостроем и снести, несмотря на наличие у ответчика разрешений на строительство и ввод объекта в эксплуатацию.

Как утверждали истцы, с ними не согласовали выделение земельного участка для строительства «Зеленопарка», а при разработке проекта ТЦ сведения о прохождении магистральных трубопроводов не были исследованы должным образом, сообщает netall.ru

В 2013 году «Газпром» направил компании «Лидком Инвестментс Лимитед» технические условия, чтобы владелец будущего торгового комплекса за свой счет выполнил перекладку участков газопровода, однако этого сделано не было, отмечали истцы.

Представители «Лидком Инвестментс Лимитед» и «Ашана» в суде заявляли, что все нормы и правила при проектировании и строительстве «Зеленопарка» были полностью соблюдены. По мнению ответчиков, трубопроводы оказались ближе к ТЦ уже после начала стройки, поскольку их перекладывали в рамках строительства головного участка платной трассы М11.

В апреле 2017 года суд назначил комплексную строительно-техническую и землеустроительную экспертизу, поручив ее проведение Российскому экспертному фонду «ТехЭко». Группа в составе пяти экспертов пришла к выводу, что «Зеленопарк» построен без нарушений.

В августе 2018 года по ходатайству газовой и нефтяной компаний была назначена дополнительная судебная экспертиза. На этот раз ее поручили провести экспертам сразу трех организаций: АО «НТЦ «Промышленная безопасность», ООО «Стройэкспертиза» и ООО «Технополис».

Специалисты должны были ответить на вопросы: возникли ли с появлением «Зеленопарка» условия, препятствующие безопасной эксплуатации газопроводов и создающие угрозу жизни и здоровью людей, и, если такие условия возникли, можно ли устранить нарушения, не прибегая к сносу торгового комплекса.

Заключения пришли в декабре. Одна группа экспертов не нашла угроз, другие увидели опасность в соседстве ТЦ с газопроводами, указав, что устранение нарушений, исключающих снос здания, возможно лишь путем перекладки трубопроводов.

Суд согласился с мнением второй группы экспертов. Как указывается в судебном акте, по результатам моделирования с учетом наличия бетонного ограждения и рва в охранной зоне около «Зеленопарка» экспертами было установлено повышение риска гибели людей на прилегающей к торговому комплексу дороге, а также установлена возможность достижения на территории, прилегающей к зданию, такой зоны загазованности парами бензина, которая соответствует полному поражению людей в случае техногенной аварии на опасном производственном объекте.

В ходе рассмотрения дела стороны обсуждали возможность подписания мирового соглашения, которое бы предполагало выполнение ряда мероприятий без сноса «Зеленопарка», однако владелец торгового комплекса посчитал выдвинутые истцами условия чрезмерными и неприемлемыми, поскольку они подразумевали ограничение работы ТЦ на три года.

В итоге суд пришел к выводу о невозможности на данной стадии арбитражного процесса восстановить права истцов иным способом, кроме демонтажа спорных объектов. Он обязал «Лидком Инвестментс Лимитед» снести здание «Зеленопарка», автомобильную стоянку, пять резервуаров котельной и бетонное ограждение в течение полугода со дня вступления решения в законную силу. При этом суд отметил, что стороны все еще могут урегулировать спор миром.

Отмечается, что «Лидком Инвестментс Лимитед» зарегистрирована на Кипре. Земельный участок, на котором располагается «Зеленопарк», находится в общей долевой собственности «Лидком Инвестментс Лимитед» и ООО «Ашан».