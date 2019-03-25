В Госдуме предложили вернуть смертную казнь и кастрировать педофилов

16:49

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов предложил вернуть смертную казнь за особо тяжкие преступления, в частности, педофилию.

Такое мнение парламентарий озвучил агентству городских новостей «Москва».

«Честно говоря, педофилия - это поганая тема. Наказания для них должны быть самыми суровыми, потому что дети - это самое святое, что у нас есть. В этом плане, за сломленную детскую психику должно быть самое-самое суровое наказание, вплоть до пожизненного. Раньше был расстрел за многие статьи: за тяжкие убийства, за терроризм, за педофилию. Сейчас расстрела у нас нет, к сожалению. Расстрел по этим статьям надо восстанавливать. Пока мы идем по европейскому пути, к сожалению. Надо, наверное, брать пример с Китая и возвращать смертную казнь за часть преступлений», - сказал С.Вострецов.

Кроме того, депутат добавил, что педофилов необходимо кастрировать.

«Идея по поводу кастрации педофилов - правильная. Даже если единожды такое преступление было совершено в отношении малолетних, их надо кастрировать и пусть сидят уже кастрированными в тюрьме, чтобы на воле те негодяи, которые об этом думают, знали, что будут они не мужчинами, а оно», - заключил парламентарий.

Как ранее сообщало агентство «Москва», осенью прошлого года заместитель председателя комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Мизулина предложила в качестве метода лечения применять к педофилам химическую кастрацию.