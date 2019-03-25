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В Госдуме предложили вернуть смертную казнь и кастрировать педофилов

16:49 25.03.2019
Здание Госдумы
© KM.RU, Илья Шабардин
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Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов предложил вернуть смертную казнь за особо тяжкие преступления, в частности, педофилию.

Такое мнение парламентарий озвучил агентству городских новостей «Москва».

«Честно говоря, педофилия - это поганая тема. Наказания для них должны быть самыми суровыми, потому что дети - это самое святое, что у нас есть. В этом плане, за сломленную детскую психику должно быть самое-самое суровое наказание, вплоть до пожизненного. Раньше был расстрел за многие статьи: за тяжкие убийства, за терроризм, за педофилию. Сейчас расстрела у нас нет, к сожалению. Расстрел по этим статьям надо восстанавливать. Пока мы идем по европейскому пути, к сожалению. Надо, наверное, брать пример с Китая и возвращать смертную казнь за часть преступлений», - сказал С.Вострецов.

Кроме того, депутат добавил, что педофилов необходимо кастрировать.

«Идея по поводу кастрации педофилов - правильная. Даже если единожды такое преступление было совершено в отношении малолетних, их надо кастрировать и пусть сидят уже кастрированными в тюрьме, чтобы на воле те негодяи, которые об этом думают, знали, что будут они не мужчинами, а оно», - заключил парламентарий.

Как ранее сообщало агентство «Москва», осенью прошлого года заместитель председателя комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Мизулина предложила в качестве метода лечения применять к педофилам химическую кастрацию.

Темы: Законотворческая деятельность в России, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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25.03.2019, 20:12
Гость: гость

Педофилом кастрировать - двумя руками за
25.03.2019, 19:48
Гость: добрый палач

Дума предложила с неё и начнем...
25.03.2019, 19:46
Гость: Европеец

Пару часов назад я написал, что неплохо бы было кастрировать тех, кто казнит педофила.
Тут модераторы подумали : «Посмотрите на гейропейца ! Он заступается за педофила !»
...
А подумать слабó было ?
В России привыкли осудить в подвале тюрьмы невинновного или преступника и через 3 минуты там же и застрелить. Потом и общество становится кровожадным. Потом и жизнь не имеет цены.
Казнить педофила - это сделать ему любезность. Одна минута и никакой боли. А вот посадить натвсю жизнь - это намного строже - это как ад на Земле, это 30-40 лет мучения за содеянное.
Я желаю, чтобы Брейвик сидел всю жизнь. И то же самое каждому педофилу.
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