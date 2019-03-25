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МИД не пошлет наблюдателей на выборы президента Украины

14:09 25.03.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Россия не будет направлять наблюдателей на выборы президента Украины, пишет РИА Новости со ссылкой на МИД РФ.

Данное решение стало ответом на отказ ЦИК Украины аккредитовать представителей России в качестве наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ.

Российский МИД назвал это «грубом нарушении» властями Украины «духа и буквы» своих обязательств перед Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в области выборов». «В складывающихся условиях Российская Федерация вынуждена отказаться от направления наблюдателей на Украину, дабы не подвергать их там угрозе заведомого преследования», — заявили в ведомстве.

В ведомстве заявили, что своими действиями Киев «дискредитировал себя». МИД также выразил надежду на то, что даже в отсутствие российских наблюдателей БДИПЧ сможет представить международному сообществу объективный, достоверный и честный отчет о проведении выборов на Украине, не делая скидок для «покровительствуемых Западом украинских властей».

ЦИК Украины отказал БДИПЧ ОБСЕ в аккредитации 24 россиян в составе миссии Бюро по наблюдению.

В Москве решили не подвергать наблюдателей угрозе заведомого преследования.

Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта.

Темы: Выборы на Украине, Отношения России и Украины, Министерство иностранных дел РФ
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Комментарии читателей
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25.03.2019, 21:14
Гость: полухохол

Только "не дружащие с головой",продолжают ехать в бандеростан или любители "адреналина","в полном объеме"испытающие оного в "застенках"у "проктолога".Но вольному воля,.....
25.03.2019, 20:03
Гость: артур

за неделю до Выбороу Москва посылает ясный сигнал населению незалежной, за кого следует голосовать.Все правильно и продумано.
25.03.2019, 18:22
Гость: Ваське жмеринскому

Где выборы? На Украине? Хороший анекдот. Вообще-то мы не на "цензоре" мы у себя дома, это ты сюда приперся. Геть польские унитазы мыть.
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