МИД не пошлет наблюдателей на выборы президента Украины

14:09

Россия не будет направлять наблюдателей на выборы президента Украины, пишет РИА Новости со ссылкой на МИД РФ.

Данное решение стало ответом на отказ ЦИК Украины аккредитовать представителей России в качестве наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ.

Российский МИД назвал это «грубом нарушении» властями Украины «духа и буквы» своих обязательств перед Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в области выборов». «В складывающихся условиях Российская Федерация вынуждена отказаться от направления наблюдателей на Украину, дабы не подвергать их там угрозе заведомого преследования», — заявили в ведомстве.

В ведомстве заявили, что своими действиями Киев «дискредитировал себя». МИД также выразил надежду на то, что даже в отсутствие российских наблюдателей БДИПЧ сможет представить международному сообществу объективный, достоверный и честный отчет о проведении выборов на Украине, не делая скидок для «покровительствуемых Западом украинских властей».

ЦИК Украины отказал БДИПЧ ОБСЕ в аккредитации 24 россиян в составе миссии Бюро по наблюдению.

В Москве решили не подвергать наблюдателей угрозе заведомого преследования.

Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта.