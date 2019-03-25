МИД не пошлет наблюдателей на выборы президента Украины
Россия не будет направлять наблюдателей на выборы президента Украины, пишет РИА Новости со ссылкой на МИД РФ.
Данное решение стало ответом на отказ ЦИК Украины аккредитовать представителей России в качестве наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ.
Российский МИД назвал это «грубом нарушении» властями Украины «духа и буквы» своих обязательств перед Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в области выборов». «В складывающихся условиях Российская Федерация вынуждена отказаться от направления наблюдателей на Украину, дабы не подвергать их там угрозе заведомого преследования», — заявили в ведомстве.
В ведомстве заявили, что своими действиями Киев «дискредитировал себя». МИД также выразил надежду на то, что даже в отсутствие российских наблюдателей БДИПЧ сможет представить международному сообществу объективный, достоверный и честный отчет о проведении выборов на Украине, не делая скидок для «покровительствуемых Западом украинских властей».
ЦИК Украины отказал БДИПЧ ОБСЕ в аккредитации 24 россиян в составе миссии Бюро по наблюдению.
В Москве решили не подвергать наблюдателей угрозе заведомого преследования.
Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта.