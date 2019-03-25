Минкультуры задумалось о запрете на сумки и рюкзаки в музеях

12:41

В России могут ввести запрет на проход в музеи с сумками и рюкзаками. Такое решение готовит Министерство культуры РФ на фоне недавннего инцидента в Историческом музее, где посетители повесили на стену принесенную с собой картину.

Таким образом визитеры решили проверить систему безопасности выставки. Директор департамента музеев Минкультуры Владислав Кононов не исключил, что в ближайшее время посетителей могут обязать сдавать в камеру хранения все сумки и рюкзаки. Слова Кононова привел ТАСС.

«Есть способы исключить подобное в принципе, например, запретив вход в музеи с любыми сумками или рюкзаками, или обязав сдавать их в камеру хранения. Да, это создаст определенные неудобства посетителям. Но если идея добавить что-то в экспозицию может кому-то прийти в голову — возможность реализации такого умысла необходимо исключать», — сказал Кононов.

24 марта неизвестные беспрепятственно повесили собственную картину на выставке «Николай II. Семья и престол» в Государственном историческом музее в Москве. Позже оказалось, что это сделали сотрудники столичного издания. Они пояснили, что хотели привлечь внимание общественности к проблемам систем безопасности музеев.

27 января 2019 года неизвестный похитил картину Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи. Злоумышленника быстро нашли, а полотно вернули в экспозицию. В ближайшее время картину отправят на реставрацию. По словам специалистов, на ней есть несколько царапин по краям. Скорее всего, они появились после похищения.