Минобрнауки объявил об увеличении бюджетных мест в вузах

08:45

Минобрнауки России заявили о планируемом увеличении бюджетных мест в 2019 году по некоторым специальностям высшего образования.

Как пишет RT, основное увеличение для бакалавров и специалистов предусмотрено в таких областях, как «Искусство и культура», «Гуманитарные науки», «Науки об обществе», «Математика и естественные науки», «Образование и педагогические науки», «Инженерное дело, технологии и технологические науки», «Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки», «Здравоохранение и медицинские науки».

Бюджетных мест должно стать больше также для магистров направлений «Образование и педагогические науки», «Искусство и культура», «Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки».

В ведомстве отметили, что увеличение числа бюджетных мест по указанным направлениям формировалась с учётом необходимости подготовки кадров по этим специальностям. При этом не сообщается, на сколько именно будет увеличена квота.

Всего на 2019 год запланировано 495,4 тыс. бюджетных мест по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, отметили в Минобрнауки.