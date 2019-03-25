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Минобрнауки объявил об увеличении бюджетных мест в вузах

08:45 25.03.2019
Здание МГУ © KM.RU, Илья Шабардин
Здание МГУ © KM.RU, Илья Шабардин
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Минобрнауки России заявили о планируемом увеличении бюджетных мест в 2019 году по некоторым специальностям высшего образования.

Как пишет RT, основное увеличение для бакалавров и специалистов предусмотрено в таких областях, как «Искусство и культура», «Гуманитарные науки», «Науки об обществе», «Математика и естественные науки», «Образование и педагогические науки», «Инженерное дело, технологии и технологические науки», «Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки», «Здравоохранение и медицинские науки».

Бюджетных мест должно стать больше также для магистров направлений «Образование и педагогические науки», «Искусство и культура», «Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки».

В ведомстве отметили, что увеличение числа бюджетных мест по указанным направлениям формировалась с учётом необходимости подготовки кадров по этим специальностям. При этом не сообщается, на сколько именно будет увеличена квота. 

Всего на 2019 год запланировано 495,4 тыс. бюджетных мест по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, отметили в Минобрнауки.

Темы: Высшее образование в России, Министерство образования и науки РФ
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Комментарии читателей
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25.03.2019, 13:37
Гость: Зоя

Да, уважаемый Кот Мурр!
Я тоже думаю и даже уверена, что эти бесплатные места в вузах заполнят обалденно талантливые дети гор.
Самый влиятельный, конечно, будет очень доволен таким резервом. Но есть и опасение - Как бы не сманили США этот россиянский замечательный резерв!
Такой интеллект, понимаешь!
25.03.2019, 12:12
Гость: Нужны кадры

для 25 млн. высокотехнологичных рабочих мест.
25.03.2019, 11:05
Гость: Кот Мурр

Все заполнят "стобальники" из "медведевского туристического кластера".
Они очень талантливы,как показал пример "самого молодого сенатора в мире" Арашукова.Он им стал имея только 6 классов образования и без знания русского языка.
Вот с такими гениями наш Самый влиятельный и будет делать свои "рывки" и "прорывы".
Это "президентский резерв" молодых талантов.
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