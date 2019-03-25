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«Почта России» отчиталась о рекордной прибыли и пообещала повысить зарплаты

18:08 25.03.2019
© KM.RU, Петр Чайников
© KM.RU, Петр Чайников
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«Почта России» по итогам 2018 года получила 2,7 миллиарда рублей чистой прибыли при выручке в 190 миллиардов рублей.

Об этом объявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава «Почты России» Николай Подгузов, подчеркнув, что речь идет об «исторически максимальных значениях».

Такие финансовые результаты, заявил Подгузов, позволяют приступить к повышению зарплат «сотрудников основного производства». Так, по его словам, операторам почтовой связи и почтальонам планируется повысить зарплаты на 20%. Всего повышение затронет 210 тысяч сотрудников «Почты России». На эти цели планируется направить 11,5 миллиарда рублей.

Повышение зарплат предполагается начать с 1 мая в 17 регионах с наиболее низкими заработными платами. За 1,5 года по всей России зарплаты по основным рабочим профессиям на почте предполагается довести «до рыночных уровней», сказал Подгузов.

В стратегии развития «Почты России» на период до 2018 года говорится, что в компании работают около 287 тысяч человек, что делает ее вторым крупнейшим работодателем в стране. Текущий уровень заработной платы в компании — 60% от среднего значения по стране. Средняя номинальная зарплата в России в 2018 году была, по данным Росстата, 43400 рублей в месяц.

В 2019 году «Почта России» планирует открыть почти в двух тысячах своих отделений магазины «Магнит». Предполагается, что это позволит в несколько раз увеличить оборот отделений. Ранее сообщалось о планах продавать в почтовых отделениях продукты питания по печатным каталогам, а глава «Почты России» Николай Подгузов рассказывал, что почтальоны могут выполнять некоторые функции фельдшера. Также «Почта России» организовала более чем в трех тысячах своих отделений продажу пива и слабоалкогольных напитков.

Темы: «Почта России»
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Комментарии читателей
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25.03.2019, 19:02
Гость: SL

А прибыль не от того ли, что посылки с Китая воруют чуть не каждую третью? ПОЗОР!!!
25.03.2019, 18:28
Гость: операторам

Обещанного три года ждать.Вот начальству другое дело.
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