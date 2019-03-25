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В Польше задержали совладельца «Зимней вишни»

06:39 25.03.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Скрывшегося от следствия экс-гендиректора ОАО "Кемеровский кондитерский Комбинат" - основной компании-владельца сгоревшего в Кемерово ТЦ "Зимняя вишня" - и совладельца комплекса Вячеслава Вишневского задержали в Польше, пишет РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет.

Всего в рамках уголовного дела арестованы 15 человек. Среди обвиняемых - собственники и управляющие зданием, охранник, теперь уже бывшие руководители областного МЧС, а также ответственные за ввод торгового центра в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия.

В действиях Вишневского следствие усматривает признаки преступления, предусмотренного частью 5 статьи 291 УК (дача взятки).

По данным следствия, в 2013-2014 годах Вишневский с участием посредника дал взятку в 7 миллионов рублей начальнику инспекции стройнадзора Кемеровской области Танзилии Комковой, её сыну Эдуарду Комкову и гендиректору ООО "ИСК Ресурс" Никите Чередниченко (все трое также стали фигурантами этого дела). Он был ранее арестован судом заочно и объявлен в международный розыск, так как, по данным СК, еще в 2016 году покинул Россию и жил в Испании.

Сейчас решается вопрос об экстрадиции Вишневского в Россию.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 60 человек, большинство из них - дети.

Темы: Пожар в Кемерове, Аресты по резонансным преступлениям в России, Следственный комитет России
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