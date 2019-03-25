Дело Кокорина и Мамаева направили в суд спустя полгода после драки

11:27

Уголовное дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева направлено в суд, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Всего по делу проходят четыре человека, напомнила Волк. Их обвиняют по трем статьям УК: умышленное причинение легкого вреда здоровью, побои и хулиганство.

Рассматривать дело будет Пресненский суд Москвы. Дата начала слушаний будет определена позднее, передает ТАСС.

Павел Мамаев, братья Кокорины и Александр Протасовицкий находятся под стражей после серии хулиганских выходок. 8 октября они сначала напали на водителя телеведущей, повредив его автомобиль, припаркованный возле гостиницы «Пекин». Потом компания переместилась в кафе на Большой Никитской улице, где от их рук пострадали директор одного из департаментов Минпромторга Денис Пак и глава НАМИ Сергей Гайсин. Молодым людям предъявлены обвинения в побоях, причинении легкого вреда здоровью и хулиганстве.

На очных ставках обвиняемые принесли извинения потерпевшим, выразили готовность загладить вину и возместить причиненный ущерб.