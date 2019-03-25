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Дело Кокорина и Мамаева направили в суд спустя полгода после драки

11:27 25.03.2019
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com
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Уголовное дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева направлено в суд, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Всего по делу проходят четыре человека, напомнила Волк. Их обвиняют по трем статьям УК: умышленное причинение легкого вреда здоровью, побои и хулиганство.

Рассматривать дело будет Пресненский суд Москвы. Дата начала слушаний будет определена позднее, передает ТАСС.

Павел Мамаев, братья Кокорины и Александр Протасовицкий находятся под стражей после серии хулиганских выходок. 8 октября они сначала напали на водителя телеведущей, повредив его автомобиль, припаркованный возле гостиницы «Пекин». Потом компания переместилась в кафе на Большой Никитской улице, где от их рук пострадали директор одного из департаментов Минпромторга Денис Пак и глава НАМИ Сергей Гайсин. Молодым людям предъявлены обвинения в побоях, причинении легкого вреда здоровью и хулиганстве.

На очных ставках обвиняемые принесли извинения потерпевшим, выразили готовность загладить вину и возместить причиненный ущерб.

Темы: Знаменитости и популярные персоны, Расследования в России, Спортивные события и персоны, Футбол в России
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Комментарии читателей
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25.03.2019, 15:39
Гость: запутавшемуся

Футболисты они что не люди, отдыхали, раслаблялись и выпивали. А что делают в ресторанах по твоему? Имеют право. Никогда нельзя занимать заранее однобокую позицию. Что ты лично об этом деле знаешь? Только версию властей? Ты знаешь сколько по одной только Москве разборок и драк за один день происходит? По твоему на каждого заводят дело? Факт что нет.
25.03.2019, 15:17
Гость: Северин Наливайко

Если судебного дела избежать не удалось,то необходимо общественности добиваться оправдательного приговора для выдающихся футболистов.Александр Кокорин и Павел Мамаев нужны российскому футболу.Жалко было смотреть матч с
бельгийцами,где сборная России во главе с клоуном Дзюбой была никакой. Ясно,что с Кокориным и Мамаевым игра была-бы совершенно иной.К сожалению у идеи оправдания великих русских футболистов много противников.Не секрет,что
паки в колеса вставляют такие нелепости,как Шапиро или т.н спортивный журналюга Изя Рабинер. Им подхрюкивают завсегдатаи кабачка "Соловьиный помет"
Якель Йослович Кедми,Сатановский,Хинштейн.
25.03.2019, 15:15
Гость: интересно,а почему

футболисты в ответ не стали словесно отвечать Паку,а сразу схватили стулья и распустили руки? Порядочные мужья проводят вечера и ночи с жёнами,а не в клубах с *подружками*
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