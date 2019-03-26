]]> ]]>
Главная В России Новости

СМИ подсчитали затраты россиян на «умные» газовые счетчики

08:30 26.03.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
Материалы по теме:

Интеллектуальные системы учета газа в домах обойдутся России в 385 миллиардов рублей, сообщила газета «Известия» со ссылкой на Минэнерго. Тарифы при этом могут вырасти.

В ведомстве подсчитали, что один такой прибор будет стоить порядка 11-15 тысяч рублей. Цена в несколько раз превышает стоимость обычных счетчиков, которая равняется двум-пяти тысячам рублей.

Расходы на монтаж приборов учета газа могут включить в тариф для населения. Это приведет к росту платежей россиян на 5-10%.

Финансирование замены счетчиков может происходить двумя путями. При первом варианте расходы на установку «умного» счетчика включат в снабженческо-сбытовые услуги. При втором она будет входить в тариф по транспортировке газа. Его направляют газораспределительным организациям.

Интеллектуальная система учета газа включает в себя установленные в квартирах «умные» счетчики и приборы для обработки данных в абонентских службах поставщиков газа. При помощи первых осуществляется дистанционная передача сведений в газоснабжающие компании, вторые, что очевидно, их принимают.

Устанавливать оборудование в домах планируют предоставить распределительным организациям.

Темы: Россия, Социальные проблемы в России, Газовая промышленность в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
26.03.2019, 15:29
Гость: Не опять,

а всегда.
26.03.2019, 13:39
Гость: умный счетчик воровству не помеха

Одни чиновники газ воруют постоянно на десятки миллиардов рублей,при этом ежегодно правительство повышают для законопослушных тариф на газ и еще обдирают на ТО газового оборудования.А теперь еще умные газовые счетчики покупайте граждане за большие деньги.Наведите сначала порядок в Газпроме и межрегионгазе,тогда умные счетчики гражданам обойдутся бесплатно.
26.03.2019, 12:39
Гость: ВВВ

Зачем производить? Купят и бирочки переклеят!
Все комментарии (10)
]]>
]]>

xProduct()

]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.