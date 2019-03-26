СМИ подсчитали затраты россиян на «умные» газовые счетчики
Интеллектуальные системы учета газа в домах обойдутся России в 385 миллиардов рублей, сообщила газета «Известия» со ссылкой на Минэнерго. Тарифы при этом могут вырасти.
В ведомстве подсчитали, что один такой прибор будет стоить порядка 11-15 тысяч рублей. Цена в несколько раз превышает стоимость обычных счетчиков, которая равняется двум-пяти тысячам рублей.
Расходы на монтаж приборов учета газа могут включить в тариф для населения. Это приведет к росту платежей россиян на 5-10%.
Финансирование замены счетчиков может происходить двумя путями. При первом варианте расходы на установку «умного» счетчика включат в снабженческо-сбытовые услуги. При втором она будет входить в тариф по транспортировке газа. Его направляют газораспределительным организациям.
Интеллектуальная система учета газа включает в себя установленные в квартирах «умные» счетчики и приборы для обработки данных в абонентских службах поставщиков газа. При помощи первых осуществляется дистанционная передача сведений в газоснабжающие компании, вторые, что очевидно, их принимают.
Устанавливать оборудование в домах планируют предоставить распределительным организациям.