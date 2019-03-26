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ФСБ задержала в Москве экс-министра Михаила Абызова за хищение 4 млрд руб.

19:59 26.03.2019
Михаил Абызов. Фото с сайта ru.wikipedia.org
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В Москве сотрудниками ФСБ по подозрению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) и организации преступного сообщества (ст. 210 УК) задержан бывший министр по вопросам «открытого правительства» Михаил Абызов, сообщает РБК со ссылкой на источники, близкий к ФСБ и  правоохранительным органам.

Абызов в последнее время жил в Италии, при этом собеседник агентства, знакомый с Абызовым, сообщил, что в понедельник, 25 марта, бывший чиновник был в России.

Следственный комитет (СК) объявил о возбуждении в отношении Абызова и еще пятерых человек уголовного дела.

«По данным следствия, действуя в соучастии с Николаем Степановым, Максимом Русаковым, Галиной Фрайденберг, Александром Пелипасовым и Сергеем Ильичевым, путем обмана акционеров ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети», осуществляющих на территории Новосибирской области производство и передачу электроэнергии, Абызов совершил хищение денежных средств данных компаний в размере 4 млрд руб. Похищенные деньги в полном объеме выведены за рубеж», — говорится в сообщении СК.

В ведомстве пояснили, что, по их данным, именно Абызов создал и возглавлял преступное сообщество, деятельность которого поставила под угрозу «устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда регионов страны».

В СК пояснили, что в настоящее время с фигурантами уголовного дела проводятся следственные действия.

Михаил Абызов в 2012–2018 годах занимал пост министра по вопросам «открытого правительства». Однако во время реформы правительства, после переизбрания Владимира Путина президентом России эта должность была упразднена, и Абызов в обновленное правительство не вошел.

Темы: Борьба с коррупцией в России, Преступления чиновников и государственных служащих в России
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Комментарии читателей
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26.03.2019, 21:22
Гость: Михаил

Если удастся раскрутить, то будет удар по клану Медведева, пока что это страшный удар по либеральной группировке в лице Чубайса. Другой вопрос с какой целью Сечин кропотливо собирал компромат на Абызова, кроме как Чубайса в голову ничего не лезет, может решили совместить проекты в нефтянке с электроэнергетикой.
26.03.2019, 21:21
Гость: Skeptik

Воровать позволено сегодня не всем
Наступают голодные времена
А. Не вошёл в касту избранных
В правительстве воруют все
А задержали только одного
26.03.2019, 21:21
Гость: Дядя Ваня

Бенефециар ЖКХ, такие там все.
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