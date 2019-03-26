ФСБ задержала в Москве экс-министра Михаила Абызова за хищение 4 млрд руб.

19:59

В Москве сотрудниками ФСБ по подозрению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) и организации преступного сообщества (ст. 210 УК) задержан бывший министр по вопросам «открытого правительства» Михаил Абызов, сообщает РБК со ссылкой на источники, близкий к ФСБ и правоохранительным органам.

Абызов в последнее время жил в Италии, при этом собеседник агентства, знакомый с Абызовым, сообщил, что в понедельник, 25 марта, бывший чиновник был в России.

Следственный комитет (СК) объявил о возбуждении в отношении Абызова и еще пятерых человек уголовного дела.

«По данным следствия, действуя в соучастии с Николаем Степановым, Максимом Русаковым, Галиной Фрайденберг, Александром Пелипасовым и Сергеем Ильичевым, путем обмана акционеров ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети», осуществляющих на территории Новосибирской области производство и передачу электроэнергии, Абызов совершил хищение денежных средств данных компаний в размере 4 млрд руб. Похищенные деньги в полном объеме выведены за рубеж», — говорится в сообщении СК.

В ведомстве пояснили, что, по их данным, именно Абызов создал и возглавлял преступное сообщество, деятельность которого поставила под угрозу «устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда регионов страны».

В СК пояснили, что в настоящее время с фигурантами уголовного дела проводятся следственные действия.

Михаил Абызов в 2012–2018 годах занимал пост министра по вопросам «открытого правительства». Однако во время реформы правительства, после переизбрания Владимира Путина президентом России эта должность была упразднена, и Абызов в обновленное правительство не вошел.