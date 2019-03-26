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Проживавшего за границей Абызова мог выманить в Россию Анатолий Чубайс

22:05 26.03.2019
Анатолий Чубайс © KM.RU, Алексей Белкин
Анатолий Чубайс © KM.RU, Алексей Белкин
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26 марта в Москве задержали экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова. СК возбудил против бывшего чиновника уголовное дело по ч. 2 и 3 ст. 210 и ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса (создание и участие в преступном сообществе, в том числе с использованием служебного положения, и мошенничество в особо крупном размере).

Абызову может грозить до 20 лет лишения свободы.

По сообщению Телеграм-канала "Незыгарь", его могли выманить из-за границы, где он проживал. "Абызов приехал в Москву, чтобы урегулировать претензии силовиков. Оперативники зафиксировали его разговоры с Чубайсом, Дворковичем и еще с несколькими людьми. Якобы Чубайс в телефонном разговоре с Абызовым сказал, что он переговорил с первым лицом и есть подвижки в решении его проблемы. Якобы Дворкович также подтвердил, что Дмитрий (Анатольевич) гарантирует решение проблемы. "Бери самолет и прилетай". В Москве Абызова приняли сотрудники ФСБ. Он был в шоке",  - пишет "Незыгарь". 

Следует отметить, что Владимир Путин был заранее проинформирован о задержании Михаила Абызова. 

Темы: Борьба с коррупцией в России, Преступления чиновников и государственных служащих в России
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Комментарии читателей
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27.03.2019, 06:57
Гость: mesozoic_2

Корыто сузилось. Силовики вами по себе.
27.03.2019, 06:24
Гость: Доживу ли я

до времен,когда новый президент заманит в Россию и арестует Чубайса,бежавшего к тому времени за бугор.Вот где ему(за бугром)повсюду окажут радушнейший прием,ведь он и его соратник Путин делали все правильно,все на пользу Западу.Только Чуб не распускал язык и не трепался по пустому.Рыжие,они такие,но Чуб оказался рыжее.
27.03.2019, 04:39
Гость: Трезвый

вывод. Экс-министр находится под покровительством смотрящего за РФ Чубайса и под крышей "семьи" ему не грозит ничего. Перед этой силой склоняет голову даже гарант и поэтому не спешите радоваться что в стране взялись за коррупцию и воровство на самом верху. Никто не будет копать глубоко так как могут выйти на неприкасаемых людей и это уже чревато посадкой самих следователей. Просто Абызов забыл предсмертный указ личного кошелка Ельцина "Делиться надо",а за нарушения понятий Кремль иногда наказывает строго (по примеру Улюкаева).
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