Проживавшего за границей Абызова мог выманить в Россию Анатолий Чубайс

22:05

26 марта в Москве задержали экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова. СК возбудил против бывшего чиновника уголовное дело по ч. 2 и 3 ст. 210 и ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса (создание и участие в преступном сообществе, в том числе с использованием служебного положения, и мошенничество в особо крупном размере).

Абызову может грозить до 20 лет лишения свободы.

По сообщению Телеграм-канала "Незыгарь", его могли выманить из-за границы, где он проживал. "Абызов приехал в Москву, чтобы урегулировать претензии силовиков. Оперативники зафиксировали его разговоры с Чубайсом, Дворковичем и еще с несколькими людьми. Якобы Чубайс в телефонном разговоре с Абызовым сказал, что он переговорил с первым лицом и есть подвижки в решении его проблемы. Якобы Дворкович также подтвердил, что Дмитрий (Анатольевич) гарантирует решение проблемы. "Бери самолет и прилетай". В Москве Абызова приняли сотрудники ФСБ. Он был в шоке", - пишет "Незыгарь".

Следует отметить, что Владимир Путин был заранее проинформирован о задержании Михаила Абызова.