Следствие направит Рауфа Арашукова на психиатрическую экспертизу

17:01

Следственный комитет РФ собирается отправить экс-сенатора Рауфа Арашукова, подозреваемого в причастности к двум убийствам, на психиатрическую экспертизу. Об этом следователь сообщил на заседании суда, рассматривающего ходатайство о продлении ареста Арашукова до 30 июня, передает РИА Новости.

«По делу необходимо допросить свидетелей, назначить обвиняемым комплексную судебную психолого-психиатрическую экспертизу», — заявил следователь в Басманном суде.

Рауф Арашуков был задержан утром 30 января в зале заседаний Совета Федерации. На момент ареста 32-летний подсудимый был самым молодым членом верхней палаты парламента. Его обвиняют в причастности к совершенным в 2010 году убийствам зампредседателя общественного молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» Карачаево-Черкесии Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова.

Отца сенатора, советника гендиректора компании «Газпром межрегионгаз», Рауля Арашукова также задержали в конце января, его обвинили в мошенничестве и создании преступного сообщества. Следствие считает, что он назначал на ключевые посты в газовой отрасли Северного Кавказа своих подельников, ущерб по данному уголовному делу оценивают более чем в 31 млрд руб.