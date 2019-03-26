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Следствие направит Рауфа Арашукова на психиатрическую экспертизу

17:01 26.03.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Следственный комитет РФ собирается отправить экс-сенатора Рауфа Арашукова, подозреваемого в причастности к двум убийствам, на психиатрическую экспертизу. Об этом следователь сообщил на заседании суда, рассматривающего ходатайство о продлении ареста Арашукова до 30 июня, передает РИА Новости.

«По делу необходимо допросить свидетелей, назначить обвиняемым комплексную судебную психолого-психиатрическую экспертизу», — заявил следователь в Басманном суде. 

Рауф Арашуков был задержан утром 30 января в зале заседаний Совета Федерации. На момент ареста 32-летний подсудимый был самым молодым членом верхней палаты парламента. Его обвиняют в причастности к совершенным в 2010 году убийствам зампредседателя общественного молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» Карачаево-Черкесии Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова.

Отца сенатора, советника гендиректора компании «Газпром межрегионгаз», Рауля Арашукова также задержали в конце января, его обвинили в мошенничестве и создании преступного сообщества. Следствие считает, что он назначал на ключевые посты в газовой отрасли Северного Кавказа своих подельников, ущерб по данному уголовному делу оценивают более чем в 31 млрд руб.

Темы: Преступления чиновников и государственных служащих в России, Расследования в России
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
26.03.2019, 21:27
Гость: Михаил

От коррупцию решили лечить консультациями у психиатора и феназепамом.
26.03.2019, 21:11
Гость: Просто на Марсе

уже все разворовали.
26.03.2019, 20:54
Гость: И все это

"в силу непреодолимых обстоятельств".
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