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Арашуков назвал дело против себя сфабрикованным за 65 млн рублей

17:28 27.03.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Отстраненный от членства в Совете Федерации Рауф Арашуков, обвиняемый в причастности к заказным убийствам, давлении на свидетеля и создании преступного сообщества, заявил, что за показания против него заплатили 65 миллионов рублей, передает РИА Новости. Суд во вторник продлил арест Арашукову до 30 июня.

Выступая в суде, политик назвал уголовное дело против себя «чисто заказным». Он подчеркнул, что ему известны заказчики, которые платили «этим киллерам» за показания.

«Я знаю, что одному 30 миллионов рублей дали, другому 35 миллионов дали. Я даже знаю, кто дал, как договаривался, у меня все есть. У меня есть доказательства, кто устроил заговор против меня и моей семьи», — сказал обвиняемый.

Он добавил, что, когда шел на работу в Совфед два с половиной года назад, во все органы, включая ФСБ, Следственный комитет, прокуратуру и МВД, подавались запросы о том, причастен ли он к преступлениям. «В администрацию президента бумага пришла, что у меня ничего нет. Вдруг через два с половиной года сенатор становится убийцей», — добавил он.

Следствие считает Арашукова причастным к двум заказным убийствам — замглавы движения «Адыгэ Хасэ» Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова. Источники РБК сообщали, что арестованный за убийство Жукова Расул Аджиев заявил на допросе, что преступление было заказано Арашуковым. На сенатора также указали два человека, которых считают причастными к убийству Шебзухова. Они утверждали, что Арашуков выделил 500 тыс. руб. на то, чтобы «запугать и убить» Шебзухова», и 1 млн — на убийство Жукова.

Сам сенатор все обвинения отвергал и называл «политическим заказом».

Темы: Расследование преступлений в России, Расследования в России
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Комментарии читателей
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27.03.2019, 20:17
Гость: Сила РФ в многонациональности !

Сила РФ в многонациональности! Если не вернётся Дворкович, найдётся другой его соплеменник. Если посадят Арашукова и Абызова, на смену придут их кунаки. Всё в РФ в Законе!
27.03.2019, 19:19
Гость: гнус

Вся и беда России в том,что такие"политики"(бандюки,жулье и прохиндеи),которые к тому же "русский язык не знают"и сидят в "отстойниках",да и на "верхнем шестке" таких хватает.
27.03.2019, 18:59
Гость: Путник

Арашуков, Абызов, Дворкович. Их связывает вместе талант управленца и колосальные знания. Каждый из них будучи всего 20-ти лет отроду занимал ответственные посты в государственных органах. Главное выявить тех, кто нашел этих гениев иначе не поймем откуда берутся перспективные молодые управленцы. Обязательно надо поинтересоваться у Дворковича, как он добился таких успехов, как только вернется "из-за оттуда", если вернется. Теряем таланты.
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