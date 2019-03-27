Митингующие в Ингушетии потребовали отставки главы республики

10:04

Около двух тысяч человек остались на площади в центре Магаса на ночь, несмотря на требование силовиков завершить акцию, пишет "Кавказ Пост".

Им не разрешили разбивать палатки, согреваться пришлось теплыми вещами и пледами, мобильный интернет по-прежнему не работает. Утром протест продолжился.

Сообщается, что митингующим дали десять минут на сборы, но они отказались уходить, попытка разогнать людей успехом не увенчалась. Старейшины поставили стулья и сели, чтобы защитить молодежь от силовиков. К площади стянута бронетехника.

Митинг начался накануне и по согласованию с властями должен был завершиться в 6 вечера, но его участники заявили, что не уйдут, пока Юнус-Бек Евкуров не подаст в отставку. Поводом для протеста стал законопроект о референдуме. Он позволяет не проводить голосование по вопросу изменения территории.

Инициатива возникла после того, как оппозиция предложила провести референдум по соглашению о границе с Чечней, которое стало причиной массовых протестов ранее.

Как пишет издание «Кавказский узел», власти Ингушетии пригрозили демонстрантам административными делами. Правительство республики считает проведение бессрочного митинга недопустимым.