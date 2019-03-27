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Митингующие в Ингушетии потребовали отставки главы республики

10:04 27.03.2019
Скриншот с YouTube
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Около двух тысяч человек остались на площади в центре Магаса на ночь, несмотря на требование силовиков завершить акцию, пишет "Кавказ Пост".

Им не разрешили разбивать палатки, согреваться пришлось теплыми вещами и пледами, мобильный интернет по-прежнему не работает. Утром протест продолжился.

Сообщается, что митингующим дали десять минут на сборы, но они отказались уходить, попытка разогнать людей успехом не увенчалась. Старейшины поставили стулья и сели, чтобы защитить молодежь от силовиков. К площади стянута бронетехника.

Митинг начался накануне и по согласованию с властями должен был завершиться в 6 вечера, но его участники заявили, что не уйдут, пока Юнус-Бек Евкуров не подаст в отставку. Поводом для протеста стал законопроект о референдуме. Он позволяет не проводить голосование по вопросу изменения территории.

Инициатива возникла после того, как оппозиция предложила провести референдум по соглашению о границе с Чечней, которое стало причиной массовых протестов ранее.

Как пишет издание «Кавказский узел», власти Ингушетии пригрозили демонстрантам административными делами. Правительство республики считает проведение бессрочного митинга недопустимым.

Темы: Ингушетия, Акции протеста и демонстрации в России
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Комментарии читателей
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27.03.2019, 13:53
Гость: Март

Глава Ингушетии проявляет выдержку
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Проявляет он несвойственную ингушам прогнутость перед Москвой. Этого ингуши не потерпят.
27.03.2019, 12:51
Гость: Геннадий ТСу

В чем вы видите странности -напишите конкретно пожалуйста.
27.03.2019, 12:41
Гость: кадет

Проблемы страны в самой власти. СССР ничему их не научил. Наоборот они стали более наглыми, циничными, жадными, еахрапистыми, бесстыдными. У них мышление надзирателей из концетрационного лагеря. Они же потом будут кричать и сопливить на весь мир про антисемитизм.
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