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Адвокат сообщил об обстоятельствах задержания Михаила Абызова

15:08 27.03.2019
Фото с сайта ru.wikipedia.org
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Бывшего министра по вопросам «открытого правительства» Михаила Абызова задержали в его доме утром 26 марта, рассказал РБК в суде адвокат экс-чиновника Александр Аснис.

«Да, он был задержан у себя дома вчера утром. Все слухи о том, что это произошло на трапе самолета или где-то еще, не соответствуют действительности. Сейчас он живет в Московской области и в Москве», — сказал адвокат. Защитник добавил, что 26 марта в доме Абызова провели обыск.

Следственный комитет опубликовал видео задержания бывшего министра «открытого правительства» в здании ведомства. На этих кадрах видно, как Абызова ведут в кабинет, где он собирает вещи. Экс-министр взял с собой книги Дэвида Перлмуттера и Кристин Лоберг «Еда и мозг», роман «Доктор Живаго» Бориса Пастернака, «Homo deus. Краткая история человечества» Юваля Ноя Харари и другие.

О задержании экс-министра стало известно 26 марта, в операции участвовали сотрудники ФСБ. СК возбудил против Абызова уголовное дело по ч. 2 и 3 ст. 210 и ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса (создание и участие в преступном сообществе, в том числе с использованием служебного положения, и мошенничество в особо крупном размере).

Абызову может грозить до 20 лет лишения свободы

Темы: Аресты по резонансным преступлениям в России, Преступления чиновников и государственных служащих в России
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Комментарии читателей
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27.03.2019, 18:16
Гость: наоборот

смотрят именно только на морды и разрез глаз. Наверх тянут только своих из космополитов.
27.03.2019, 17:23
Гость: личный опыт

Между тем определилось погоняло фигуранта на зоне "Стюардесса".
27.03.2019, 17:09
Гость: Неравнодушный

Видимо, проблема в том, что на морды кандидатов в отделе кадров Правительства не очень то и смотрят. Денег много, значит успешный. А если успешный, то и нам (им)бабла нарубит.
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