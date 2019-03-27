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Суд арестовал экс-министра Михаила Абызова на два месяца

20:04 27.03.2019
Стоп-кадр из видео СК
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Басманный суд Москвы отправил под арест бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в создании преступного сообщества и мошенничестве.

"Суд находит ходатайство следствия подлежащим удовлетворению. (...) Суд постановил избрать в отношении Абызова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 25 мая 2019 года", - цитирует "Интерфакс" решение судьи Наталии Дударь.

Защитник экс-министра Александр Аснис заявил, что решение суда будет обжаловано.

Адвокаты экс-министра просили суд отпустить его под залог в 1 млрд рублей или поместить под домашний арест. Сам Абызов заявлял, что не совершал никаких преступных действий и не собирается скрываться.

Поручителями Михаила Абызова выступили: Александр Волошин, Леонид Меламед, Анна (Нюта) Федермессер, Аркадий Дворкович, Анатолий Чубайс, Наталья Тимкова, Ксения Раппопорт, Чулпан Хамматова и другие. 

Следствие, в свою очередь, называло невозможным избрание в отношении Абызова более мягкой меры пресечения. Обвинение настаивало, что находясь на свободе, он может скрыться, оказать давление на свидетелей или попытаться уничтожить доказательства. Как заявил следователь, причастность Абызова к совершению преступлений подтверждается "показаниями потерпевшего, материалами оперативно-разыскной деятельности и иными собранными по делу доказательствами".

Темы: Аресты по резонансным преступлениям в России, Преступления чиновников и государственных служащих в России
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Комментарии читателей
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28.03.2019, 01:27
Гость: Курс

Знать не поделился с кем надо.
28.03.2019, 00:00
Гость: Серёга

Слюшай,оставь честного человека в покое,посмотри на него- разве он может красть?Ну перепутал человек своих баранов с государственными, с кем не бывает,особенно когда они рядом,их уже всё равно и отличить-то почти невозможно,такое вот "госуправление",слуги народа один ворови..ой,извините,лучше другого:один рожу в интернете кривит перед экраном,другой часы на миллионы собирает,третий миллиарды в квартире коллекционирует- вот как в стране люди живут!А всё плачут "денег нет".Запустили ещё красивую утку про глиняные ноги бывшего СССР,но зато золотые ноги унесли за бугор для прокорма несчастных на Западе столько триллионов,что даже лучшие экономисты мира не могут подсчитать,на каких же глиняных ногах стояла великая держава,оказывается с золотыми яйцами.
Вот и в этот раз похудахчут-похудачтут,а яйца всё равно плывут и будут уплывать как ни в чём не бывало.Но даже жареный петух иногда клюёт.
27.03.2019, 23:49
Гость: ХАмАС

А хватило бы евреев, чтобы за них всех поручиться?
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