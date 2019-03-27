Суд арестовал экс-министра Михаила Абызова на два месяца

20:04

Басманный суд Москвы отправил под арест бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в создании преступного сообщества и мошенничестве.

"Суд находит ходатайство следствия подлежащим удовлетворению. (...) Суд постановил избрать в отношении Абызова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 25 мая 2019 года", - цитирует "Интерфакс" решение судьи Наталии Дударь.

Защитник экс-министра Александр Аснис заявил, что решение суда будет обжаловано.

Адвокаты экс-министра просили суд отпустить его под залог в 1 млрд рублей или поместить под домашний арест. Сам Абызов заявлял, что не совершал никаких преступных действий и не собирается скрываться.

Поручителями Михаила Абызова выступили: Александр Волошин, Леонид Меламед, Анна (Нюта) Федермессер, Аркадий Дворкович, Анатолий Чубайс, Наталья Тимкова, Ксения Раппопорт, Чулпан Хамматова и другие.

Следствие, в свою очередь, называло невозможным избрание в отношении Абызова более мягкой меры пресечения. Обвинение настаивало, что находясь на свободе, он может скрыться, оказать давление на свидетелей или попытаться уничтожить доказательства. Как заявил следователь, причастность Абызова к совершению преступлений подтверждается "показаниями потерпевшего, материалами оперативно-разыскной деятельности и иными собранными по делу доказательствами".