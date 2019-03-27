Суд признал незаконным строительство завода на Байкале

19:37

Кировский районный суд Иркутска отменил разрешение на возведение завода по розливу воды на Байкале и аннулировал результаты экологической экспертизы по стройке.

Таким образом, суд удовлетворил требования Западно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры, передает ТАСС.

12 марта ведомство обратилось с иском о признании незаконным положительного экспертного заключения по строительству заводу по розливу питьевой воды в посёлке Култук на берегу Байкала (дело № 2а-1528/2019 ~ М-1001/2019). А 15 марта возведение объекта приостановили по требованию прокурора.

Разрешение на стройку было выдано компании «АкваСиб», основным владельцем которой является организация из Китая. После начала строительства в прокуратуру обратились местные жители с просьбой провести проверку. Она выявила грубые нарушения природоохранного законодательства.

В частности, оказалось, что в положительном заключении экологической экспертизы не учтено то, что на территории стройки распространены растения и птицы из Красной книги.

Также выяснилось, что общественные слушания по строительству предприятия проводились с нарушениями. Треть из граждан, зарегистрированных в протоколе слушаний, об их проведении не знали, а к возведению предприятия относятся отрицательно.

По результатам проверки в СКР по Иркутской области направлены материалы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по превышению полномочий при проведении общественных слушаний. Помимо этого, владельца объекта хотят привлечь к административной ответственности за нарушение правил обращения с отходами. На стройке нашли следы нефтепродуктов и отходы производства

«АкваСиб» планировала создать производство бутилированной воды, забираемой из глубины Байкала, напоминает «Право.ру». Товар собирались продавать в Китае. В проект инвестировали 1,4 млрд рублей.