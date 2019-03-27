Минтруд решил повысить продолжительность рабочего дня женщинам в селе

09:39

Минтруда планирует увеличить продолжительность рабочего дня для женщин, работающим в сельской местности.

Как пишет газета "Известия", сейчас продолжительность рабочего дня составляет 36 часов в неделю, а не 40, при этом они получают полную заработную плату. Предположительно нововведение может затронуть более 10 млн женщин.

Против подобных изменений выступает профсоюз работников АПК, где отмечают, что жительницам села нужно дополнительное время, чтобы справляться с домашним хозяйством. "Мы считаем, что отменять льготы можно только после того, как качество жизни на селе значительно повысится", - отмечают специалисты. Кроме того, эксперты считают, что увеличение рабочих часов может привести к росту безработицы.

На текущий момент норма об укороченной рабочей неделе зафиксирована в постановлении Верховного Совета РСФСР от 01.11.1990 № 298/3-1 «О неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи, охраны материнства на селе».