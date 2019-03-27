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Минтруд решил повысить продолжительность рабочего дня женщинам в селе

09:39 27.03.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Минтруда планирует увеличить продолжительность рабочего дня для женщин, работающим в сельской местности.

Как пишет газета "Известия", сейчас продолжительность рабочего дня составляет 36 часов в неделю, а не 40, при этом они получают полную заработную плату. Предположительно нововведение может затронуть более 10 млн женщин.

Против подобных изменений выступает профсоюз работников АПК, где отмечают, что жительницам села нужно дополнительное время, чтобы справляться с домашним хозяйством. "Мы считаем, что отменять льготы можно только после того, как качество жизни на селе значительно повысится", - отмечают специалисты. Кроме того, эксперты считают, что увеличение рабочих часов может привести к росту безработицы. 

На текущий момент норма об укороченной рабочей неделе зафиксирована в постановлении Верховного Совета РСФСР от 01.11.1990 № 298/3-1 «О неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи, охраны материнства на селе».

Темы: Международное сотрудничество в сфере науки, Министерство труда и социальной защиты населения РФ
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Комментарии читателей
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27.03.2019, 14:07
Гость: -

Учитель: Вовочка, за что боролись декабристы?
Вовочка: За крепостное право с человеческим лицом.
27.03.2019, 14:01
Гость: Свердловская область.

Моя тётя с 1967 по 1987 год работала главным бухгалтером в одном из совхозов Курганской области. За 20 лет у неё не было ни одного отпуска! Ну, вот так получалось каждый год. Не могли её отпустить. Отпуск разбивался на год: по 2-3 дня. Постоянно помню, что она жаловалась моей маме, своей сестре, на головную боль. Немудрено. У тёти было своё хозяйство: три коровы, 3-4 поросёнка, куры. Плюс картошка (20 соток), огуречник. До самой пенсии тётя практически не отдыхала. Но это било в хорошие времена! Люди получали хорошую зарплату. Дядя, комбайнёр, получал больше, чем главный инженер на оборонном предприятии в Екатеринбурге. А сейчас даже страшно подумать, КАК выживают сельчане. И ещё увеличивать продолжительность рабочего дня???
27.03.2019, 13:38
Гость: Олле

В чем проблема,господин завистливый ..,ПРОСТО стань Звездой ведущего Телеканала типа Ольки Скабеевой- и будет щастье и бабло ?:)))
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