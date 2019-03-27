В Москве арестовали гендиректора компании-поставщика компьютеров для МВД

11:03

Басманный суд Москвы отправил под арест на два месяца генерального директора АО "Т-Платформы" Всеволода Опанасенко, задержанного по делу о злоупотреблении полномочиями, пишет "Интерфакс".

Как пишет агентство, на тот же срок арестован другой фигурант этого дела - начальник управления связи Департамента информационных технологий связи и защиты информации МВД России Александр Александров.

Александрова обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями с тяжкими последствиями, Опанасенко - в подстрекательство к злоупотреблению.

По данным осведомленного источника "Интерфакса", речь в деле может идти о нарушениях при заключении контракта между "Т-Платформы" и МВД, в результате чего бюджету был нанесен ущерб на сумму свыше 300 млн рублей.

Свою вину Опанасенко и Александров не признают.

Основным видом деятельности "Т-Платформы" является "производство компьютеров и периферийного оборудования". В 2016 и 2018 годах компания заключила с МВД контракты на поставку "АРМ (Автоматизированное рабочее место - ИФ) с процессором "Байкал-Т1" почти на 650 млн рублей. Оба контракты завершены.

Как отмечала газета "Ведомости", по первому контракту "Т-Платформы" поставили ведомству чуть больше 1,8 тысяч компьютеров на 71 млн рублей (контракт был на 357 млн), остальные полиция принимать отказалось. Изучением сделки занялась Федеральная антимонопольная служба (ФАС), которая пришла к выводу, что ни один компьютер не был поставлен в срок.

Позднее сделка стала предметом разбирательства в Арбитражном суде Москвы, где "Т-Платформы" пытались через суд принудить министерство принять партию, но безуспешно: суд решил, что компания сорвала сроки поставки, писали "Ведомости". В "Т-Платформах" изданию говорили, что это произошло из-за задержки аванса и непредоставления информации, необходимой для выполнения заказа.

В феврале 2018 года "Т-Платформы" отказались от иска в Арбитраже.