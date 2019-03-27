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Московских школьников обучат технологии управления беспилотными авто

18:44 27.03.2019
Фото с сайта wikipedia.org
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Столичных школьников будут обучать технологиям управления беспилотных автомобилей.

Как пишет ТАСС, соответствующий образовательный проект с нового учебного года планирует запустить НТИ "Автонет". Предполагается, что первые школьники начнут обучение уже этой осенью.

"Беспилотные автомобили для детей - это настоящее, а не будущее. Когда они вступят в осознанный возраст перед ними не встанет задачи покупки личного автомобиля. Это другое поколение, дети другого формата, которым надо воспринимать транспорт иначе", - считают инициаторы проекта.

Школьникам расскажут, как правильно устанавливать техническое зрение, распознавать дорожную разметку, пешеходов, дорожные знаки и светофоры. Занятия будут вести ведущие российские инженеры, многие из которых уже сегодня создают полноценные беспилотные автомобили. Пока данные занятия будут являться дополнительными и вводится они будут в школах и лицеях с техническим уклоном. 

"В будущем планируется создание полноценных сетевых курсов по современным инженерным темам, к которым планируется привлечь консорциум вузов, созданный в прошлом году", - добавили в НТИ.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о проведении с 1 декабря 2018 года на территории Москвы и Татарстана эксперимента по использованию на дорогах общего пользования беспилотных автомобилей. По словам вице-премьера Максима Акимова, в декабре на дороги выйдут более 100 беспилотных автомобилей. В рамках эксперимента также отдельно на полигоне будет отрабатываться использование беспилотников в зимних условиях, на участие подали заявки 27 компаний.

Среди крупных компаний, заявлявших ранее об интересе к тестированию беспилотного транспорта в Москве, - "Яндекс", "Группа ГАЗ" и "КамАЗ".

Темы: Образование в России, Школьное образование в России
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