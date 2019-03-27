Режиссер Сергей Соловьев экстренно госпитализирован в тяжелом состоянии

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Режиссер Сергей Соловьев был срочно доставлен в больницу.

Состояние создателя «Ассы» и «Черной розы – эмблемы печали…» оценивается как крайне тяжелое, сообщает Nation News. 74-летний кинематографист страдает язвой желудка. У него еще есть проблемы с сердцем. Врачи спасают ему жизнь.

По данным ТАСС, народный артист России госпитализирован из-за переутомления. Режиссер в последние несколько недель много раз перелетал из города в город для участия в показах своих фильмов. Он действительно в больнице, но угрозы жизни нет. Однако по данным инсайдеров, ситуация куда более серьезная.

