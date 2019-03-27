«Ничего общего с понятием правосудия»: в Литве вынесли приговор бывшим советским военным

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Власти Литвы утверждают, что в ночь на 13 января 1991 года при штурме Вильнюсской телебашни мирные жители погибли от пуль советских солдат

Юрий Мель с адвокатом. Фото с сайта Delfi.lt

В Литве бывших советских военных осудили за преступления против человечности по делу о событиях 13 января 1991 года, когда во время столкновений у Вильнюсской телебашни погибли 14 человек. Юрий Мель приговорён к семи годам тюрьмы, Георгий Иванов — к четырём. Офицеры вину категорически отрицают. Другие фигуранты уголовного дела, среди которых бывший министр обороны СССР Дмитрий Язов, получили сроки заочно.

При этом на оглашение приговора без объяснения причин не пустили российских дипломатов и журналистов, хотя процесс был открытым. В связи с вынесением решения СК проводит проверку в отношении литовских судей. В ведомстве напомнили, что обвинения выдвинуты по статьям, которые не существовали на момент событий в Вильнюсе.

Вильнюсский окружной суд вынес приговор бывшим советским военным по делу о «преступлениях против человечности».

Литовские власти утверждают, что в ночь на 13 января 1991 года во время штурма Вильнюсской телебашни 14 мирных жителей погибли от пуль советских солдат. По официальной версии Вильнюса, советские власти пытались свергнуть законную власть в Литве, которая 11 марта 1990 года объявила о независимости от СССР.

Прокуратура Литвы требовала признать виновными в «военных преступлениях и преступлениях против человечности» 64 человека. Согласно литовскому Уголовному кодексу, у таких преступлений нет срока давности и они могут караться пожизненным лишением свободы.

В августе 2015 года уголовное дело, состоящее более чем из 700 томов, было направлено в суд. Среди обвиняемых оказались 69 граждан России, Белоруссии и Украины, служивших в советской армии. Все они подозреваются в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Многие из них проживают за границей, поэтому на их задержание выданы европейские ордеры на арест. Потерпевшими по делу литовские власти признали более 500 человек.

На скамье подсудимых пока оказались только двое — полковник запаса Юрий Мель и бывший начальник службы ракетно-артиллерийского вооружения 107-й мотострелковой дивизии ВС СССР Геннадий Иванов.

Мель и Иванов

27 марта Вильнюсский окружной суд признал виновным полковника запаса Юрия Меля. Во время штурма Вильнюсской телебашни он командовал танком.

Бывший советский офицер был задержан в марте 2014 года на границе в Литве, когда возвращался домой в Калининград: страдающий сахарным диабетом Мель ездил за рубеж, чтобы приобретать инсулин.

Суд приговорил Меля к семи годам лишения свободы. Прокуратура требовала для него 16 лет тюрьмы. Мелю зачли срок, проведённый в СИЗО. Таким образом, в неволе ему осталось находиться ещё два года.

Свою вину бывший военный не признал. На суде он пояснял, что действовал по приказу советского командования и не был причастен к гибели людей. Согласно показаниям Меля, танк, которым он командовал, пробил ограждение у телебашни и занял позицию, а из орудия было произведено три холостых выстрела.

От 4 до 12 лет тюрьмы

Вильнюсский окружной суд огласил приговоры и другим обвиняемым. Так, бывший офицер КГБ Михаил Головатов был заочно приговорён к 12 годам заключения.

«Конечная цель — получить обвинительный приговор и в дальнейшем использовать для получения компенсации за «оккупацию» Литвы, Латвии и Эстонии. То, что делается Литвой, очевидно, всё то вранье и искажение», — прокомментировал приговор Головатов.

Бывшему министру обороны СССР Дмитрию Язову суд назначил десять лет тюрьмы. Бывший глава Вильнюсского гарнизона Советской армии Владимир Усхопчик приговорён к 14 годам лишения свободы.

Остальные фигуранты также признаны виновными и приговорены к разным срокам лишения свободы — от 4 до 12 лет.

Дочь маршала Советского Союза Дмитрия Язова Елена Лосик в беседе с RT прокомментировала приговор суда.

«Извините, папа уже не в состоянии давать комментарии, мы два года отказываемся от всех интервью. Моё отношение к произошедшему сегодня в литовском суде? Я к политике не имею отношения. Отец попал в такую ситуацию, такое время было революционное... Скорее всего, надо бы обращаться за комментариями к другим людям», — заявила Елена Лосик.

Отказ допустить журналистов

Стоит отметить, что финал резонансного судебного процесса начался со скандала: в суд не пустили ни российских дипломатов, ни журналистов Первого канала, Пятого канала, «Известий», РИА Новости и RT.

Полицейские на входе отказывались пропускать представителей российской прессы на открытый судебный процесс, поскольку не находили журналистов в списках допущенных на заседание. Вскоре после начала оглашения приговора к толпе журналистов вышла пресс-секретарь суда и раздала формы для аккредитации на литовском языке. Однако даже после их заполнения в суд пустили только местных журналистов, а остальным заявили, что в зале нет мест, хотя на самом деле свободные места, как отмечали участники заседания, были.

Посол России в Литве Александр Удальцов назвал «безобразным фактом» отказ пустить его на оглашение приговора.

Удальцов отметил, что российские дипломаты по протоколу должны присутствовать на заседаниях, когда судят граждан РФ.

«Стреляли с крыш»

Публицист и философ Валерий Иванов в беседе с журналистами у здания суда отметил, что процесс является «политическим спектаклем», а расследование толком не было проведено.

«Самое показательное, что следствие даже не проводило трасологические экспертизы, чтобы ответить на вопрос о том, откуда велась стрельба, — говорит Иванов. — Я там был и лично видел, как стреляли с крыши. Там даже без экспертиз понятно, что людей расстреливали не советские военные. Один человек был убит выстрелом из винтовки Мосина — откуда она могла быть у альфовцев?»

Ранее бывший командир боевых отрядов «Саюдиса» Аудрюс Буткявичюс отмечал, что в толпу сторонников независимости Литвы стреляли с крыш близлежащих зданий его люди. Его показания, как отмечают участники судебного процесса, судом были проигнорированы.

«Даже по-человечески завершить это судилище не могут, прибегают к таким мерам, — заявил российский посол. — Я ехал, потому что судят граждан России. Хотел поддержать своим присутствием, сказать, что в таких случаях было бы приятно услышать».

Категорически отрицали причастность к гибели людей и бойцы «Альфа» — они утверждали, что не использовали при штурме ни одного боевого патрона и не могли ранить ни одного человека. Среди погибших во время столкновений 13 января был и офицер советской группы «Альфа» — его застрелили в спину.

Примечательно, что многие литовцы, с которыми пообщался корреспондент RT, считают суд против военных справедливым, однако почти все отмечают, что он должен был свершиться ещё 20 лет назад.

«Затянули это слишком, но осудить причастных было нужно. Как немцы ответили после Второй мировой, так и русские должны были понести наказание за то, что случилось в 1991-м» , — говорит жительница Вильнюса.

Незаконное привлечение

Российские власти называют «дело 13 января» политическим процессом «в худших традициях карательной юстиции», а также отмечают, что уголовное преследование ведётся с нарушением международного и литовского уголовного права, поскольку фигурантам предъявлены обвинения по не существовавшим тогда в СССР статьям.

Как сообщили в СК России, бывшему главному прокурору департамента уголовного преследования Генпрокуратуры Литвы Симонасу Слапшинскасу заочно предъявлено обвинение в незаконном привлечении к ответственности россиян. Слапшинскасу инкриминирована ч. 2 ст. 299 УК РФ (Незаконное привлечение к уголовной ответственности заведомо невиновных граждан России).

В СК отмечают, что литовским прокурорам было известно, что события в Вильнюсе происходили, когда Литовская ССР не была независимым государством и входила в состав СССР, а советские военнослужащие выполняли служебный долг, действуя в соответствии с законом и обеспечивая общественный порядок.

По мнению российских следователей, литовским прокурорам так и не удалось доказать, что именно действия советских военных привели к гибели людей.

«Факты стрельбы по гражданскому населению с крыш и верхних этажей прилегающих зданий умалчиваются, хотя достоверно известно, что в конфликте участвовала третья сторона», — заявляли в СК.

«Таким образом, литовские судьи нарушили один из общепризнанных принципов международного права и уголовного процесса — недопустимость придания уголовному закону обратной силы. Очевидно, что такое решение не имеет ничего общего с понятием и целями правосудия», — подчеркнули в Следственном комитете.

В 2016 года Государственной Думе Российской Федерации заявили, что граждане бывшего СССР обвиняются в преступлениях, предусмотренных статьями УК Литовской Республики в редакции, вступившей в силу 31 марта 2011 года, в то время как события происходили 20 лет назад.

По мнению российских депутатов, литовские власти действуют «из конъюнктурных соображений и из-за превратно понимаемой ими политической целесообразности нарушить один из основных принципов правосудия — недопустимость придания уголовному закону обратной силы».

«Выход союзной республики из состава СССР не является одномоментным процессом, датой обретения независимости Литовской Республикой следует считать 6 сентября 1991 года — день принятия Постановления Государственного Совета СССР «О признании независимости Литовской Республики. После принятия данного постановления последовали международное признание Литовской Республики и ее вхождение в ООН, — отмечали в Госдуме. — Вместе с тем согласно статье 7 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года никто не может быть осужден за совершение какого-либо деяния или за бездействие, которое согласно действовавшему в момент его совершения национальному или международному праву не являлось уголовным преступлением. Аналогичные положения содержатся во Всеобщей декларации прав человека от 10 декабря 1948 года и Международном пакте о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 года».