Совфед одобрил ужесточение наказания за организацию ОПГ

11:36

Совет Федерации поддержал президентский закон о более строгом наказании организаторов преступных группировок и криминальных авторитетов.

Как написала «Российская газета», статья 210 Уголовного кодекса «Организация преступного сообщества или участие в нем» будет дополнена. В отредактированной версии будет сказано о введении уголовной ответственности для лидеров ОПГ.

За организацию банд криминальные авторитеты могут сесть в тюрьму на срок от восьми до 15 лет или выплачивать штраф в размере до пяти миллионов рублей. При этом закон исключил возможность условного осуждения.

Также ужесточено наказание за участие в ОПГ. Теперь срок лишения свободы за это преступление составит от 12 до 20 лет. Не исключен и штраф (до одного миллиона рублей).

Между тем человек, сообщивший о запланированном собрании ОПГ и активно сотрудничающий со следствием, «освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления».

В середине марта Госдума в третьем, окончательном чтении одобрила закон об ужесточении ответственности для лидеров организованных преступных групп. Теперь закон осталось подписать президенту страны.