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Совфед одобрил ужесточение наказания за организацию ОПГ

11:36 27.03.2019
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Совет Федерации поддержал президентский закон о более строгом наказании организаторов преступных группировок и криминальных авторитетов.

Как написала «Российская газета», статья 210 Уголовного кодекса «Организация преступного сообщества или участие в нем» будет дополнена. В отредактированной версии будет сказано о введении уголовной ответственности для лидеров ОПГ.

За организацию банд криминальные авторитеты могут сесть в тюрьму на срок от восьми до 15 лет или выплачивать штраф в размере до пяти миллионов рублей. При этом закон исключил возможность условного осуждения.

Также ужесточено наказание за участие в ОПГ. Теперь срок лишения свободы за это преступление составит от 12 до 20 лет. Не исключен и штраф (до одного миллиона рублей).

Между тем человек, сообщивший о запланированном собрании ОПГ и активно сотрудничающий со следствием, «освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления».

В середине марта Госдума в третьем, окончательном чтении одобрила закон об ужесточении ответственности для лидеров организованных преступных групп. Теперь закон осталось подписать президенту страны.

Темы: Борьба с мафией и преступными группировками в России, Законотворческая деятельность в России, Совет Федерации ФС РФ
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Комментарии читателей
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27.03.2019, 12:18
Гость: Государство

не потерпит конкуренции!
27.03.2019, 11:57
Гость: С арашуковым

консультировались?
27.03.2019, 11:54
Гость: Skeptik

Ой, да, юмористы!!!
долго смеялся!
Развеселили
Все комментарии (4)
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