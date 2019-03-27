«Закрытое правительство» Медведева?

Что на самом деле стоит за арестом и обвинениями Михаила Абызова, причем здесь премьер-министр и возможный передел активов в энергетической сфере?

ФСБ взяло в России экс-министра команды Дмитрия Медведева, он может стать вторым осужденным чиновником такого ранга после Алексея Улюкаева. Приготовьтесь к длинному списку фамилий, мальчикам из "чикагской школы" и веренице уголовных дел, так или иначе связанных с крупными бизнесменами и влиятельными чиновниками.



Коллаж © KM.RU

Изгои кабмина

26 марта стало известно о задержании оперативниками ФСБ в Москве прилетевшего бизнес-джетом экс-министра так называемого "Открытого правительства" Михаила Абызова.

В последний год Абызов предпочитал проводить время либо на своей вилле в Италии, либо в Америке, говорят, что оперативники "устроили" Абызову приглашение на празднование дня рождения некоего "хорошего знакомого и друга".

Судя по всему, 46-летний Абызов, устроившийся на Западе, прилетал на праздник к ровеснику и сподвижнику Аркадию Дворковичу, у которого в самом деле 26 марта день рождения. Тут его и, как выражаются в народе, "приняли": операция, в том числе информационное сопровождение, готовились давно и тщательно, не даром пресс-секретарь Следственного комитета не поленилась и лично в видеоролике разъяснила мотивы задержания, а заодно и зловредные деяния Абызова и его подручных.

В чем конкретно подозревают Абызова на сегодняшний день и что это за такие деяния, поставившие ряд регионов России на грань, фактически, как следует из видеобращения, катастрофы?

Во-первых, Абызову инкриминируется создание целого преступного сообщества, его подельниками названы неизвестные широкой публике Николай Степанов, Максим Русаков, Галина Фрайденберг, Александр Пелипасов и Сергей Ильичев.

Во-вторых, указанные лица, по версии правоохранителей, похитили деньги (а затем вывели их на Запад) у двух энергетических компаний, речь идет о "Сибирской энергетической компании" и "Региональных электрических сетях". Преступления совершались еще в 2011-2014 гг., сумма ущерба может достигать 4 млрд руб.

Вкратце, вот суть произошедшего, по крайней мере то, что было озвучено силовиками, Михаил Абызов вину не признает.

Сразу после задержания пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин был, как всегда, в курсе мероприятий. Пресс-секретарь премьер-министра Дмитрия Медведева заявил, что инкриминируемые Абызову преступления, вроде, и не имели отношения к его министерской работе (?!) и совершенно не связаны с работой в Правительстве.

То есть как бы министр по делам "Открытого правительства" Абызов в команде главы министров Медведева совершал преступления в свободное от работы время. Но с мая 2012 по май 2018 года являлся именно что министром в кабмине Дмитрия Медведева и приписываемые ему злоупотребления приходятся как раз на этот период.

Кстати, Абызов, как и Дмитрий Рогозин, по итогам президентской кампании 2018 года и формирования нового кабинета, стали едва ли не единственными, кто лишился министерских портфелей.

Правда, Рогозина перекинули на знакомый ему космос руководить госкорпорацией, а министр по делам "Открытого правительства" ушел в никуда и даже уехал от греха за границу.

Сюда же следует отнести сначала помощника президента Дмитрия Медведева, а потом и вице-премьера Аркадия Дворковича, которого, после утверждения нового состава кабмина, отправили руководить сначала фондом "Сколково", а потом вообще Международной шахматной федерацией (ФИДЕ).

Математики – либералы – миллиардеры – уголовники?

Интересно, что Михаил Абызов учился в 80-х годах прошлого века в школе-интернате для математически одаренных детей при МГУ вместе с рядом других известных затем в бизнесе и власти людей.

Среди одноклассников Абызова в те годы, например, числились Андрей Мельниченко (Абызов и Мельниченко еще и почти земляки – первый родился в Минске, второй – в Гомеле), Евгений Ищенко, Михаил Кузнецов – все они к концу 90-х и началу XXI века станут миллиардерами, основателями МДМ-банка и владельцами активов ("Еврохим", СУЭК и др.) как раз в энергетической отрасли.

Самый известный из них миллиардер Мельниченко с состоянием более $13 млрд запомнился романом с Наоми Кэмпбелл, размерами собственных яхт, широкой благотворительностью.

Евгений Ищенко в середине "нулевых" продал официально активы и избрался мэром Волгограда, запомнившись на этом посту рядом скандальных поступков. В итоге был осужден к году за хранение оружия и боеприпасов.

Дело Ищенко, кстати, вел небезызвестный Денис Никандров, делавший блестящую карьеру в Следственном комитете, но в прошлом году осужденный в рамках так называемого "дела Шакро Молодого".

Для понимания всех перечисленных выше людей, их карьер, а также горизонтальных связей, следует сказать одно: в "лихие 90-е" эти люди были так или иначе близки к либералам-"рулевым" из кабинета министров, кто-то начинал карьеру под крылом Анатолия Чубайса, кто-то – в кабмине премьер-министра Михаила Касьянова, разумеется, не на первых ролях. Но и не на вторых.

Судите сами – тот же Абызов, молодой еще очень 26-летний человек, в 1998 году становится членом правления и начальником департамента инвестиционной политики и бизнес-проектов РАО "ЕЭС России". Руководил которой, как мы помним, Чубайс. Это время наиболее активного "распила" лакомых кусков бывшей советской единой энергосистемы, когда моментально создавались новые частные энергетические империи и, соответственно, состояния.

Дворкович в 22 года, то есть с 1994, умудряется получить статус... консультанта и старшего эксперта при одной из групп в Минфине РФ! С 2000 года работает в "Центре стратегических разработок" (ЦСР), руководителем которого является Герман Греф, позже вместе с группой экономических либералов пишет правительственную программу, при этом Дворкович отвечал за свой кусок в документе – за налоговую политику.

Как утверждала тогда газета "Коммерсант", этот интересный документ, положения которого во многом были претворены в жизнь, курировали специальные наблюдатели из МФВ, и делался он по заветам "чикагской школы".

Коллегами Дворковича выступали близкие к либеральному крылу Правительства чиновники вроде Алексея Улюкаева, Михаила Дмитриева, Олега Вьюгина, Сергея Синельникова и другие.

Все это были, так сказать, "птенцы гнезда" Егора Гайдара и Анатолия Чубайса, затем, через пять-десять-пятнадцать лет после описываемых событий они получили должности в кабмине президента Дмитрия Медведева.

Известна неофициальная версия, согласно которой "силовой" клан во власти, глядя на усиление "либералов", был вынужден прибегнуть к мерам по нейтрализации наиболее активных и одиозных его членов. "Дело Улюкаева", закончившееся впервые реальной посадкой российского чиновника такого уровня, было, видимо, лишь прологом.

У Аркадия Дворковича силовики быстро "нашли" собственную болевую точку и не замедлили надавить на нее – в марте 2018 года появилась "уголовка" против Зиявутдина Магомедова, владельца группы "Сумма" и множества прочих привлекательных активов.

Магомедов – одноклассник Дворковича по экономфакультету МГУ, какое-то время они даже проживали в одной комнате общежития. Итогом наезда на Магомедовых (фигурантом стал и брат Зиявутдина) стал, допустим, уход акций Новороссийского морского порта, срочная продажа "Объединенной зерновой компании" из-под контроля этого дагестанского клана.

Так или иначе после ареста братьев Магомедовых их бизнес попросту "раздербанили" в интересах третьих или даже четвертых лиц, а бенефициаров этой спецоперации нетрудно установить по именам владельцев – новых собственников.

Любопытно, что наблюдатели немедленно оценили тогда эти события как удар по и так ослабевшим позициям Дворковича, а через него – по самому премьеру Медведеву. Кстати, Магомедовым инкриминируется создание преступного сообщества, ровно то же, как и сейчас Абызову.

Украл – вали?

Разумеется, моментально после известий о задержании Абызова посыпались версии с интерпретациями, оценками, прогнозами и т.д. Разумеется, что в отсутствие хоть сколько-нибудь внятных объяснений со стороны причастных сил и персон, это будет продолжатся.

Помните заявление пресс-секретаря Медведева, что это он, Абызов, мол, делал "вне работы на Правительство"? Ну, тема Следственного комитета про "регионы, поставленные на грань катастрофы" из-за действий Абызова и его подручных, пусть остается на совести силовиков. Версий, повторимся, сегодня много и любой может выбирать на свой вкус и меру своего понимания.

"Коммерсант" узнал суть обвинения против экс-министра и бизнесмена Михаила Абызова. Версия следствия строится вокруг одной сделки: якобы структуры Абызова продали государственному ФГУП "Алмазювелирэкспорт" акции четырех компаний за 4 млрд руб., при том что их реальная стоимость составляла 186 млн руб.

Вопрос о том, часто ли подобное становилось реальным поводом для действий и целой силовиков, думаем, будет риторическим.

Как обычно, в тиражировании версий отличаются и телеграм-каналы. Канал "Пяр во время чумы" дает, кажется, дельные советы всем будущим возможным фигурантам.

"Украл в России, пожил красиво – поступай, как Батурина или Минц (Елена Батурина, владелица "Интеко" и Борис Минц, совладелец ряда НПФ, сбежавший в Лондон, – прим.). Лазейки транзитного периода – это не про тебя. Делай вид, что ты заработал, а не украл, и на том хватит, – беги в Лондон или Италию (а лучше в Австралию)… Если ты красиво воровал, прошел путь от мелкого жулика до большого государственного решалы – сбрось карты, пока позволено. Задержание глупо вернувшегося Абызова – приглашение на выезд остальным".

Канал "Старая площадь" указывает, что "кейс Абызова, вслед за посадкой Улюкаева, арестом Магомедовых, Арашуковых, уходом Тимаковой (Наталья Тимакова, многолетний пресс-секретарь Медведева, – прим.) и перед возможным задержанием (теперь точно лишь шахматиста) Дворковича – движение за позицией премьера (читай преемника).

Что бы ни сообщали каналы о повышении влияния премьера, наблюдаем за заявлениями основных участников транзита по Абызову. Медведев становится игроком-одиночкой, капиталом которого является лишь прямой контакт с гарантом. Этого в его борьбе в транзите недостаточно".

А экономист Никита Кричевский задается вопросом: а что, про Абызова и его деяния стало известно лишь вчера? Нет, ему спокойно дали уйти в отставку и не трогали целый год, дали выехать за рубеж и вообще не проявляли пристального интереса. "Потому что статус был", – уверен Кричевский.

По каким-то причинам, скрытым и от широкой публики, и даже от экспертов, что-то в шестеренках на одной из башен Кремля провернулось в последнее время – и началось "дело Абызова". Наверное, сегодня можно уже делать ставки – кончится либо ничем, либо новыми фигурантами и арестами.

А вообще-то в стране, как известно, идет борьба с коррупцией и борьба за возвращение вывезенных в офшоры капиталов.