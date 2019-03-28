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В Якутии мигрантам запретили работать в 33 сферах трудовой деятельности

15:07 28.03.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ, расширяющий список отраслей, куда нельзя принимать на работу мигрантов, пишет "Интерфакс".

Так, к профессиями в экономической сфере, к которым нельзя привлекать иностранных граждан, работающих по трудовым патентам, причислены, в частности, строительство, перевозки пассажиров на общественном транспорте и такси, грузовые перевозки, производство еды и напитков, торговля, авторемонт и работа курьером. Всего в перечне свыше 30 пунктов.

Запрет установлен на 2019 год; предприятиям, занимающимся указанными видами деятельности, дается три месяца на то, чтобы уволить иностранных сотрудников, работающих по патентам.

В республике установлена самая высокая стоимость трудового патента среди всех субъектов РФ - больше 9 тысяч рублей.

Данный указ стал следствием массовых волнений в регионе, вызванных поведением мигрантов. 17 марта уроженец Киргизии в Якутске похитил и изнасиловал местную жительницу. Ей удалось сбежать и сообщить о преступлении. Обвиняемый был задержан и помещен под стражу. Возбуждено уголовное дело.

Происшествие вызвало широкий общественный резонанс, жители провели стихийный митинг. В Якутске закрылось большинство торговых точек по продаже овощей и фруктов, не работали оптовые продуктовые базы. Кроме того, водители автобусов, выходцы из Средней Азии, не ходили на работу, опасаясь нападений.

Глава Якутии призвал не допустить разжигания межнациональной розни и пообещал усилить борьбу с незаконной миграцией и предпринимательством. Глава МВД Якутии Владимир Прокопенко дал указание провести дополнительные проверки в сферах, где используется труд мигрантов

Темы: Якутия, Миграционная политика в России
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
28.03.2019, 22:57
Гость: Зоя

Радостная весть из далекой Якутии.
Молодец Айсен Николаев! Молодцы якуты! Постояли за честь России!
В отличие от продажного Кремля.
28.03.2019, 22:52
Гость: alvarez

А якута от киргиза и не отличишь внешне.Хе-хе
28.03.2019, 22:07
Гость: Я худею!

C дипломом фельдшера - в участковые врачи???
Все комментарии (18)
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