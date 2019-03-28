Минсельхоз предложил в три раза увеличить квоту на ввоз томатов из Турции

21:30

Минсельхоз предложил увеличить квоту на ввоз томатов из Турции в три раза - до 150 тысяч тонн. В настоящее время квота составляет 50 тысяч тонн.

Ранее ведомство предлагало увеличить квоту до 100 тысяч тонн.

Импорт томатов, других овощей и фруктов из Турции был запрещен с 1 января 2016 года из-за инцидента с российским истребителем. После официальных извинений турецкой стороны запрет постепенно снимался на отдельные виды овощей и фруктов - за исключением томатов, которые были основной статьей турецкого овощного экспорта в РФ. Их ввоз возобновился с 1 ноября 2017 года после длительных переговоров, для турецких поставщиков была установлена квота в объеме 50 тысяч тонн, напоминает "Интерфакс".

До запрета Турция экспортировала в Россию 360 тысяч тонн томатов в год.