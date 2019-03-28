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Минсельхоз предложил в три раза увеличить квоту на ввоз томатов из Турции

21:30 28.03.2019
Министерство сельского хозяйства РФ © KM.RU, Илья Шабардин
Министерство сельского хозяйства РФ © KM.RU, Илья Шабардин
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Минсельхоз предложил увеличить квоту на ввоз томатов из Турции в три раза - до 150 тысяч тонн. В настоящее время квота составляет 50 тысяч тонн.

Ранее ведомство предлагало увеличить квоту до 100 тысяч тонн.

Импорт томатов, других овощей и фруктов из Турции был запрещен с 1 января 2016 года из-за инцидента с российским истребителем. После официальных извинений турецкой стороны запрет постепенно снимался на отдельные виды овощей и фруктов - за исключением томатов, которые были основной статьей турецкого овощного экспорта в РФ. Их ввоз возобновился с 1 ноября 2017 года после длительных переговоров, для турецких поставщиков была установлена квота в объеме 50 тысяч тонн, напоминает "Интерфакс".

До запрета Турция экспортировала в Россию 360 тысяч тонн томатов в год.

Темы: Турция, Минсельхоз
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Комментарии читателей
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28.03.2019, 23:40
Гость: Ну-ну

Ответ простой - видать турки подмазали нужных людей из Минсельхоза... и чхать им на российских крестьян...
Когда-нибудь потом этих людей из минсельхоза может и посадят рядом с бывшим министром Абызовым, но, как обычно, денежки будут уже за кордоном, а российские фермеры,которые занимаются импортозамещением, к тому времени будут разорены...
28.03.2019, 22:58
Гость: Пенсионер

Неужели еще кто-то покупает эти турецкие помидоры: в них ни запаха,ни вкуса...Зачем-то еще больше решили их закупать- русского народа, очевидно, слишком много?
28.03.2019, 22:22
Гость: Зоя

А я почему-то думала, что Минсельхоз должен заботиться о российских производителях.
А ему, оказывается, турки милее наших тружеников-крестьян!
Это есть предательство национальных интересов в чистом виде и подлежит уголовному преследованию.
СК и Прокуратура обязаны пресечь измену.
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