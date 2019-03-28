Экс-губернатора Хабаровского края заподозрили в хищении денег «Роснефти»

16:00

Дело против бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева связано с хищением денежных средств компании «Роснефть».

По версии Следственного комитета, с 2014 по 2017 годы Ишаев, занимая должность вице-президента «Роснефти», в результате обмана сотрудников обеспечил заключение договоров аренды по завышенной стоимости с принадлежащей ему фирмой.

Ишаев задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

В рамках дела Ишаева задержан глава дальневосточного представительства «Роснефти» Геннадий Кондратов, сообщил источник «Интерфакса». По данным РИА Новости, в офисе компании в Хабаровске прошли обыски. Кроме того, 28 марта «Роснефть» заявила о ликвидации своего представительства на Дальнем Востоке. В качестве причины названы злоупотребления, выявленные службой безопасности компании; их суть не уточняется. При этом «Роснефть» отмечает, что решение о ликвидации дальневосточного представительства было принято еще в конце 2018 года.

Глава Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что у него «не укладывается в голове» новость о задержании Ишаева. «Для меня это не просто новость. Я не понимаю, вообще, если честно… У меня даже нету не то, что представления, почему и как… Просто не представляю, не укладывается в голове…», — заявил Фургал «Комсомольской правде». Источники «Ведомостей», близкие к администрации президента, заявили, что Ишаев поддерживал Фургала на губернаторских выборах и что несколько людей из команды бывшего главы региона вошли в правительство нынешнего.