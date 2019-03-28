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Экс-губернатора Хабаровского края заподозрили в хищении денег «Роснефти»

16:00 28.03.2019
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Дело против бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева связано с хищением денежных средств компании «Роснефть».

По версии Следственного комитета, с 2014 по 2017 годы Ишаев, занимая должность вице-президента «Роснефти», в результате обмана сотрудников обеспечил заключение договоров аренды по завышенной стоимости с принадлежащей ему фирмой.

Ишаев задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. 

В рамках дела Ишаева задержан глава дальневосточного представительства «Роснефти» Геннадий Кондратов, сообщил источник «Интерфакса». По данным РИА Новости, в офисе компании в Хабаровске прошли обыски. Кроме того, 28 марта «Роснефть» заявила о ликвидации своего представительства на Дальнем Востоке. В качестве причины названы злоупотребления, выявленные службой безопасности компании; их суть не уточняется. При этом «Роснефть» отмечает, что решение о ликвидации дальневосточного представительства было принято еще в конце 2018 года.

Глава Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что у него «не укладывается в голове» новость о задержании Ишаева. «Для меня это не просто новость. Я не понимаю, вообще, если честно… У меня даже нету не то, что представления, почему и как… Просто не представляю, не укладывается в голове…», — заявил Фургал «Комсомольской правде». Источники «Ведомостей», близкие к администрации президента, заявили, что Ишаев поддерживал Фургала на губернаторских выборах и что несколько людей из команды бывшего главы региона вошли в правительство нынешнего.

Темы: Хабаровский край, ОАО «НК «Роснефть»
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Комментарии читателей
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28.03.2019, 23:09
Гость: Губернатору Хабаровского края

Сергей Иванович!
Неужели Вам действительно непонятно, с чем связано «дело Ишаева»? Не напрягайтесь и не ищите связь с лесом или нефтью.
Причина в Вас, а точнее в нас
- избирателях, которые пол года назад на выборах, поверили в Вашу искренность и «со свистом» прокатили пустобреха, лгуна и разрушителя экономики края. Вы набрали не просто больше, а в 3 раза больше голосов, чем бывший губернатор. Вот этогго ни Вам, ни нам-избирателям, простить не могут.
Самое печальное, что до сих пор не понимают, почему произошел такой шокирующей провал. Не понимая, превращают морально-нравственный протест хабаровчан в политическое противодействие. Несомненно, Вам ясно, что избрали Вас не за партийную принадлежность и не благодаря какой-либо агитации. Честно говоря, сам поражен такому единодушию земляков. Хотя понятно, что с той нагло-самоуверенной ложью, с которой оперировал бывший губернатор, шансов на успех не было никаких. Так врать на всю страну, отчитываясь Президенту… Из 10 пунктов предвыборной агитки: почему нужно голосовать за него – более половины ложь и передергивание фактов. Ничем существенным за время предыдущего правления он не отметился. Поражает кадровая политика, при которой подобных людей выдвигают на руководство регионом.
Ну, а когда Вы, врач по профессии, пригласили в советники Виктора Ивановича, да еще разворошили гадюшник, Вам и дают сейчас понять...
Трудно Вам сегодня, но будет еще тяжелее и палки в колеса неизбежны, и 52-х миллиардный долг в наследство, и масса други
28.03.2019, 22:19
Гость: Группа Инклуб

А Росснефть становится подсадной уткой
28.03.2019, 22:17
Гость: Украсть бабло

у дружбана "самогО" Игореши Сечина?
Это не по понятиям.
За это надо отвечать по-полной. По-пацански.
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