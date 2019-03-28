Систему «Платон» предложили использовать для наблюдения за мусоровозами

13:38

Правительство рассматривает возможность использования системы «Платон» для наблюдения за мусоровозами, пишут «Ведомости».

Как рассказал изданию представитель Минтранса, в Московской области уже был проведен эксперимент по использованию «Платона» для мониторинга маршрутов перевозчиков твердых коммунальных отходов. Он был признан успешным и теперь обсуждается возможность распространения такой практики на всю страну.

В Минтрансе подчеркнули, что об обязательном подключении мусоровозов к «Платону» речи не идет. При этом, как отмечает издание, министерство может рекомендовать правительству обязать мусоровозы использовать «Платон.

Введение системы «Платон» для большегрузных автомобилей сопровождалось массовыми акциями протеста дальнобойщиков. Водители и владельцы грузовиков также протестовали и против повышения тарифов «Платона». На фоне протестов отмена льготного тарифа была отложена на год — до 1 июля 2019 года.

Главным бенефециаром системы «Платон» СМИ называют Игоря Ротенберга — сына близкого друга Владимира Путина Аркадия Ротенберга. Игорю Ротенбергу принадлежит половина компании «РТ-Инвест Транспортные Системы» — оператора «Платона».

Второй половиной оператора «Платона» владеет «РТ-Инвест», четверть которой принадлежит «Ростеху». «РТ-Инвест» — крупнейший оператор по вывозу мусора в Московской области — в Рузской, Каширской и Сергиево-Посадской зонах.