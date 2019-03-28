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Экс-губернатор Хабаровского края Ишаев задержан в Москве

09:35 28.03.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев задержан в Москве в рамках уголовного дела о злоупотреблениях в лесной отрасли, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

По словам источника агентства, задержание Ишаева и обыски в администрации Хабаровского края проводятся в рамках расследования одного уголовного дела.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ пришли с обысками в кабинете зампреда правительства Хабаровского края по вопросам безопасности и взаимодействия с федеральными органами госвласти Владимира Хлапова.

Пресс-секретарь губернатора региона Надежда Томченко уточнила журналистам, что проверка в здании правительства проходит в рамках уголовного дела о махинациях в лесной отрасли.

Ранее сообщалось, что 20 марта Центральный суд Хабаровска арестовал бывшего первого зампреда правительства края Василия Шихалева по делу о превышении должностных полномочий. Также был арестован второй фигурант дела - крупный лесопромышленник Александр Пудовкин.

По данным управления Генпрокуратуры в Дальневосточном федеральном округе, с октября 2013 года по сентябрь 2018 года Шихалев, отвечавший в правительстве региона, в том числе, за реализацию приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, оказывал протекцию лесозаготовительной организации, директором которой был Пудовкин.

Темы: Преступления чиновников и государственных служащих в России, Расследование преступлений в России, Резонансные судебные процессы в России
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Комментарии читателей
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28.03.2019, 12:39
Гость: личный опыт

"Экс-губернатор Хабаровского края Ишаев задержанный в Москве и приговоренный судом к высшей мере наказания был казнен сегодня."
Пока такого рода заголовки не увижу, не поверю, что наша страна хоть на сантиметр приблизится к порядку.
28.03.2019, 12:14
Гость: шилу...

У всех "рыло в шерсти"("пух"был ранее),что у прокуроров,что у следаков!Все зависит от "вия",захочет он "приоткрыть веки или нет"!Обычно-НЕТ!
28.03.2019, 11:45
Гость: Влад

У кремлевских либералов опоры на местах выбивают.
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