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Суд арестовал еще четверых фигурантов «дела Абызова»

07:55 28.03.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Басманный суд Москвы по ходатайству следствия санкционировал арест четверых фигурантов уголовного дела в отношении бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, сообщает "Интерфакс".

"Судом удовлетворены ходатайства органов следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемых Николая Степанова, Галины Фрайденберг, Александра Пелипасова и Максима Русакова", - заявила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Арест обвиняемым избран до 25 мая. На тот же срок Басманный суд в среду заключил под стражу Абызова.

Абызову, председателю совета директоров ООО "Первый строительный фонд" Пелипасову, директору по экономике и финансам АО "РЭМиС" Фрайденберг предъявлено обвинение в создании преступного сообщества и руководстве им, а также в особо крупном мошенничестве (ч. 3 ст. ст. 210 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ); президенту Новосибирской региональной федерации самбо, предпринимателю Степанову и заместителю генерального директора ООО "Ру-Ком" Русакову - в участии в ОПС и мошенничестве.

По версии следствия, в период с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года Абызов, будучи бенефициарным владельцем нескольких офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество.

Действуя в соучастии с другими фигурантами, утверждает следствие, экс-министр путем обмана акционеров ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети", осуществляющих на территории Новосибирской области производство и передачу электроэнергии, похитил денежные средства компаний на сумму в 4 млрд рублей. Похищенные деньги, считает следствие, в полном объеме выведены за рубеж.

Следствие настаивает на том, что деятельность "ОПС Абызова" не относится к предпринимательской и была направлена исключительно на "цель преступного личного обогащения".

Также следствие утверждает, что деятельность ОПС поставила под угрозу "устойчивое экономическое развитие и энергическую безопасность Новосибирской области и Алтайского края".

Абызов категорически отрицает причастность к каким-либо поступлениям и намерен доказать свою невиновность. Другие фигуранты придерживаются аналогичной позиции.

Темы: Резонансные судебные процессы в России
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Комментарии читателей
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28.03.2019, 12:25
Гость: личный опыт

жалкие полумеры по наведению "порядка". Почему не арестованы за сокрытие преступления супруги этих с позволения сказать предпринимателей? Они что не знали о воровстве...? Знали, естественно, и с удовольствием пользовались наворованным.
Так что их надо немедленно арестовать, детей (если несовершеннолетние) передать на попечение родственников или в детдом.
Только так. Шутки кончились.
28.03.2019, 10:17
Гость: Надо , как только, так сразу.

Едем , как всегда быстро, только, вот беда, долго запрягаем.
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