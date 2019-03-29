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Кремль ответил на требование Трампа покинуть Венесуэлу

00:41 29.03.2019
Дмитрий Песков © KM.RU, Алексей Белкин
Дмитрий Песков © KM.RU, Алексей Белкин
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Отношения России с какими-то государствами «не должны беспокоить» третьи страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал призыв США к России об уходе из Венесуэлы. Он отметил, что России хотелось бы рассчитывать на взаимное уважение права самостоятельно выстраивать отношения с любыми странами.

«Мы никоим образом не вмешиваемся во внутренние дела Венесуэлы. Рассчитываем, что и третьи страны будут следовать нашему примеру и позволят венесуэльцам самим решить свою судьбу»,— цитирует пресс-секретаря президента «Коммерсант». По его словам, сами США «присутствуют во многих уголках мира, и никто им не указывает, где им быть, где им не быть».

Ранее президент США Дональд Трамп призвал Россию покинуть территорию Венесуэлы. Он отметил, что США готовы рассмотреть все способы достижения этого.

Напомним, 99 российских военных во главе с начальником Главного штаба сухопутных войск Василием Тонкошкуровым на Ан-124 и пассажирском Ил-62 прибыли в Каракас. Об этом СМИ сообщили 24 марта. В Венесуэлу также было доставлено 35 тонн груза. Утверждалось, что военнослужащие прибыли для проведения двусторонних консультаций по военно-техническому сотрудничеству.

Темы: Россия, Венесуэла, США
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
29.03.2019, 01:22
Гость: Ян

Песков ещë мягко ответил. Я б послал.
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