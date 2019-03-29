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Коммунист Медведев отказался от мандата депутата Госдумы из-за Грудинина

10:14 29.03.2019
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com
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Лидер красноярского отделения КПРФ Петр Медведев решил отказаться от мандата депутата Госдумы, который ему передала Центральная избирательная комиссия, сообщает ТАСС.

«ЦИК приняла незаконное решение против Грудинина. И поэтому сегодня я протестую против этого беззакония и в знак протеста откажусь от мандата», — заявил он.

Центризбирком России постановил передать вакантный после смерти Жореса Алферова мандат КПРФ депутату Заксобрания Красноярского края, лидеру регионального отделения КПРФ Петру Медведеву. Это было сделано вопреки планам партии, которая решила передать этот мандат экс-кандидату в президенты, директору «Совхоза имени Ленина» Павлу Грудинину.

Члены ЦИК обосновали свой отказ Грудинину тем, что у политика при регистрации кандидатом в депутаты в 2016 году были незакрытые иностранные счета. Против передачи мандата проголосовали 12 членов ЦИК, в поддержку высказался лишь член комиссии от КПРФ Евгений Колюшин. В ЦИК также заявили, что коммунисты опоздали со своим заявлением и больше не могут решать судьбу мандата. Ведомство приняло решение передать мандат первому человеку в региональной группе, не получившей мест в Госдуме при их распределении после проведения выборов в парламент. Этим человеком оказался Медведев.

КПРФ опротестовала решение Центральной избирательной комиссии в Верховном суде (ВС), однако суд отказался рассматривать иск коммунистов, сославшись на то, что рассматривать жалобу КПРФ должен районный суд.

27 марта лидер КПРФ Геннадий Зюганов встретился с двумя ключевыми кандидатами на вакантное место в Госдуме, по итогам собеседований было принято решение в пользу экс-депутата от КПРФ, бизнесмена Михаила Берулавы, сообщил источник РБК в коммунистической партии и подтвердил зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков.

Комментируя это сообщение ТАСС, Медведев отметил, что «речь идет о том, что решением ЦК президиума партии мандат должен быть у Грудинина». «Берулава тут ни при чем», — считает лидер красноярского отделения КПРФ​.

Темы: Государственная Дума РФ, Партия КПРФ, Центризбирком
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Комментарии читателей
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29.03.2019, 17:17
Гость: ага

тут нам не там. Это не украина. У нас главное "законы" и "демократия". И чего они так хотят этих мандатов. Все равно знак "Шипы" на авто когда не надо заставят либо повесить либо снять. Сейчас вот со СНИЛСом борьба начнется и т. д. Потом электронные права, паспорта, электронный страховой полюс, электронное свидетельство на собственность, электронные деньги..биометрические данные для банков и бандитов .. Электроны разбегутся по заграницам или вирус их сожрет и будим мы все снова НИКТО и ни с ЧЕМ. Можно конечно на лоб сделать тату штрих код с информацией, чьим холопом являешься и чей кислород потребляешь, что бы пока дышал за все платил, иначе не жилец ты вовсе. И Солнце и воздух и вода и дождь и снег и ветер, и природные ископаемые, и леса реки и моря уже про инвентаризированы и прихватеризированы.
29.03.2019, 15:57
Гость: Павел__

Ника "далана" - уже не хватает для массовки?
29.03.2019, 15:15
Гость: гнус

Читаешь и иногда слушаешь-смотришь "мимоходом",как себя "преподносят" все "партийные товарищи"и кроме смеха и отвращения это ничего не вызывает!"Зюгановцы","жириновцы","мироновцы","навальновцы","яблочники","едросы",......все из "одной бочки",от туда же подонки,бандюки и жулье.Болото.
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