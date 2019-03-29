Коммунист Медведев отказался от мандата депутата Госдумы из-за Грудинина

10:14

Лидер красноярского отделения КПРФ Петр Медведев решил отказаться от мандата депутата Госдумы, который ему передала Центральная избирательная комиссия, сообщает ТАСС.

«ЦИК приняла незаконное решение против Грудинина. И поэтому сегодня я протестую против этого беззакония и в знак протеста откажусь от мандата», — заявил он.

Центризбирком России постановил передать вакантный после смерти Жореса Алферова мандат КПРФ депутату Заксобрания Красноярского края, лидеру регионального отделения КПРФ Петру Медведеву. Это было сделано вопреки планам партии, которая решила передать этот мандат экс-кандидату в президенты, директору «Совхоза имени Ленина» Павлу Грудинину.

Члены ЦИК обосновали свой отказ Грудинину тем, что у политика при регистрации кандидатом в депутаты в 2016 году были незакрытые иностранные счета. Против передачи мандата проголосовали 12 членов ЦИК, в поддержку высказался лишь член комиссии от КПРФ Евгений Колюшин. В ЦИК также заявили, что коммунисты опоздали со своим заявлением и больше не могут решать судьбу мандата. Ведомство приняло решение передать мандат первому человеку в региональной группе, не получившей мест в Госдуме при их распределении после проведения выборов в парламент. Этим человеком оказался Медведев.

КПРФ опротестовала решение Центральной избирательной комиссии в Верховном суде (ВС), однако суд отказался рассматривать иск коммунистов, сославшись на то, что рассматривать жалобу КПРФ должен районный суд.

27 марта лидер КПРФ Геннадий Зюганов встретился с двумя ключевыми кандидатами на вакантное место в Госдуме, по итогам собеседований было принято решение в пользу экс-депутата от КПРФ, бизнесмена Михаила Берулавы, сообщил источник РБК в коммунистической партии и подтвердил зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков.

Комментируя это сообщение ТАСС, Медведев отметил, что «речь идет о том, что решением ЦК президиума партии мандат должен быть у Грудинина». «Берулава тут ни при чем», — считает лидер красноярского отделения КПРФ​.