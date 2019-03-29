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Минобороны отказалось передавать операторам связи частоты для 5G

15:36 29.03.2019
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Минобороны РФ выступило против передачи операторам мобильной связи частот в диапазоне 3,4-3,8 ГГц для развертывания связи пятого поколения. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на ответ ведомства на проект концепции развития 5G в России, подготовленный Минкомсвязи.

Минобороны предложило использовать для 5G частоты в диапазонах 4,8-4,99 ГГц и 27,1-27,5 ГГц, ранее одобренные Госкомиссией по радиочастотам. Один из источников «Ведомостей» указал, что под первый диапазон нет коммерческого оборудования, а второй подходит только для локального покрытия.

Диапазон 3,4-3,8 ГГц больше всего подходит для развертывания 5G, сообщили представители «Вымпелкома», МТС и «Мегафона». Но сейчас диапазон занят средствами спутниковой связи Минобороны и других силовых ведомств.

Представитель «Вымпелкома» считает, что затягивание передачи нужных частот в коммерческое использование приведет к тому, что Россия начнет технологически отставать. Это помешает внедрению цифровой экономики, поскольку многие ее направления, например, беспилотный транспорт и интернет вещей, завязаны на 5G, добавил сотрудник другой мобильной компании.

5 апреля коммерческая эксплуатация сети пятого поколения начнется в 85 городах Южной Кореи, в том числе в Сеуле. 11 апреля американский оператор связи Verizon запустит 5G в Чикаго и Миннеаполисе.

Президент РФ Владимир Путин говорил в феврале в послании к Федеральному собранию, что системы связи пятого поколения должны заработать в России в ближайшие несколько лет. 

Темы: Мобильные телефоны, Министерство обороны РФ
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Комментарии читателей
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29.03.2019, 23:06
Гость: Депутат от Единой России

Вот правильно! Золотые слова. Пусть россияне на печках делают новых россиян и платят больше налогов. Тогда будет процветание в стране.
29.03.2019, 22:51
Гость: Я тоже

заметил эту ущербную логику: Россия начнет технологически отставать если перестанет ввозить готовое оборудование 5G. Оруэлл цветёт и пахнет: правда это ложь, война это мир и так далее.
29.03.2019, 22:15
Гость: gvozd

да никому он не нужен.
это очередная политическая химера педосатанистов, которую они регулярно прокручивают.
надо увлечь массы энтузиазьмой, тогда не будут задавть неприятных вопросов.
интернет вещей нужен спецслужбам.
они прямо говорят - Каждый Обьект на планете будет иметь контроллер подключенный к инету и сифонить инфу.
гитлер отдыхает.
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