Минобороны отказалось передавать операторам связи частоты для 5G

15:36

Минобороны РФ выступило против передачи операторам мобильной связи частот в диапазоне 3,4-3,8 ГГц для развертывания связи пятого поколения. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на ответ ведомства на проект концепции развития 5G в России, подготовленный Минкомсвязи.

Минобороны предложило использовать для 5G частоты в диапазонах 4,8-4,99 ГГц и 27,1-27,5 ГГц, ранее одобренные Госкомиссией по радиочастотам. Один из источников «Ведомостей» указал, что под первый диапазон нет коммерческого оборудования, а второй подходит только для локального покрытия.

Диапазон 3,4-3,8 ГГц больше всего подходит для развертывания 5G, сообщили представители «Вымпелкома», МТС и «Мегафона». Но сейчас диапазон занят средствами спутниковой связи Минобороны и других силовых ведомств.

Представитель «Вымпелкома» считает, что затягивание передачи нужных частот в коммерческое использование приведет к тому, что Россия начнет технологически отставать. Это помешает внедрению цифровой экономики, поскольку многие ее направления, например, беспилотный транспорт и интернет вещей, завязаны на 5G, добавил сотрудник другой мобильной компании.

5 апреля коммерческая эксплуатация сети пятого поколения начнется в 85 городах Южной Кореи, в том числе в Сеуле. 11 апреля американский оператор связи Verizon запустит 5G в Чикаго и Миннеаполисе.

Президент РФ Владимир Путин говорил в феврале в послании к Федеральному собранию, что системы связи пятого поколения должны заработать в России в ближайшие несколько лет.